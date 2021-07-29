الامارات | ماذا قالت شريهان لمحمد حماقي بعد حديثه عن "كوكو شانيل" ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت شريهان لمحمد حماقي بعد حديثه عن "كوكو شانيل" ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت النجمة المصرية شريهان، رسالة الى المطرب محمد حماقي، عبر خاصية "الستوريز " على "إنستغرام"، وذلك بعد حديثه عنها وتهنئتها على مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل"، كتبت فيها : " حماقي... أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات، فخورة بك.. هذا أولا". وأضافت: "وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل ما فيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بمنتهى الصدق والاحترام".

واختتمت شريهان رسالتها بالقول: "تحية مني لك ولجيل جديد رائع وعظيم عاشق للفن ويجتهد لتقديم كل ما هو مبدع. رسائلكم هي منتهى شفائي وسلامي وطاقتي تجعلني قادرة على ملء العالم فناً وحباً وسلاماً... قلبي بيشكرك".

وكان حماقي قد نشر صورة لشريهان، من كواليس مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل" عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وعلّق عليها قائلاً: "العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم". وأضاف: "أنا حسيت بده جداً لما اتفرجت على «كوكو شانيل» كأنك مغيبتيش وكأنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح... طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطة والسحر".

وأضاف: "العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكراً على العمل العظيم ده وشكراً إنك رجعتي ومن فضلك أوعي تغيبي عننا تاني".

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