الامارات | تركية تتزوج «جبل» لأسباب نبيلة.. العرس على ارتفاع 4200 متر (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تركية تتزوج «جبل» لأسباب نبيلة.. العرس على ارتفاع 4200 متر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام تركية أن متسلقة جبال تبلغ من العمر 33 عاما، أعلنت أنها تزوجت من جبل «أغري»!

وأوضحت متسلقة الجبال سافجول أرأرسلان أنها فعلت ذلك، واقترنت بجبل، لاسباب نبيلة لتلفت الانتباه إلى العنف الممارس ضد النساء والأطفال.

وبعد أن تسلقت أرأرسلان مع مجموعة تضم 30 شخصا جبل «أغري»، وحين وصلوا على ارتفاع 4200 متر، أخرجت العروس، من حقيبتها فستان زفاف، وارتدته مثيرة دهشة وحيرة رفاقها. بسحب «روسيا اليوم»، وموقع «زمان».

وأبلغت المرأة أصدقاءها أنها أقدمت على هذا التصرف بهدف إدانة الجرائم والعنف ضد الاطفال والنساء، مشيرة إلى أن التمييز ضد المرأة والانتهاكات المختلفة ضد الأطفال هي ضد حقوق الإنسان.

وقالت: «نحن ندرك أن هذه الجرائم تسبب ألما كبيرا ليس فقط للأفراد الذين تعرضوا للجريمة، ولكن لنا أيضا، وأنها تسبب ضررا معنويا لكل من لنا. من أجل مستقبل مشرق، نتمنى للمرأة أن تكون أقوى وأن يكون الأطفال أكثر أمانًا دون أن يصابوا بأذى غدا».

ونشرت «العروس» التركية صورا للحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق يقول: «أنا أدين العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء والأطفال. فالنساء والأطفال يستحقون الاحترام والحب غير المشروط في كل جزء من الحياة. نرى كل أنواع الإساءة ونعلم أنه موقف مشرف لمعارضتها».

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