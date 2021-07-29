الامارات | فتاة مصرية تقاضي والدها مطالبة بـنصف مليون جنيه مصروفات "جهازها"

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة مصرية تقاضي والدها مطالبة بـنصف مليون جنيه مصروفات "جهازها" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت فتاة مصرية دعوى ضد والدها أمام محكمة الأسرة في منطقة اكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بدفع مبلغ 500 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجها، وفقا للفواتير والمستندات التي قدمتها.

وفي تفاصيل الدعوى قالت الفتاة ان والدها ميسور ماديا، ويمتلك الكثير من الأصول العقارية والمحال التجارية، التي تدر له دخلا بمئات الآلاف، لافتة إلى أنه "بالرغم من ذلك، يمتنع عن الإنفاق عليها"، بعد تطليقه والدتها منذ ما يزيد عن 8 سنوات، وزواجه بأخرى وإنجابه 3 أولاد.

وأوضحت الفتاة "تخلى عن مسؤولياته تجاهي، ورفض سداد المصروفات الخاصة بزواجي، وألقى والدتي في الشارع بعد أكثر من 16 عاما زواج، ليتركنا منذ 8 سنوات، وتسبب بتدهور حالة والدتي النفسية والصحية، وامتنع عن سداد النفقات لنا، ولديَّ الشهود والمستندات"، مؤكدة "وقوع ضرر عليها، وأنه يترتب إلزامه بالمصروفات الخاصة بزواجها".

وأشارت إلى أن "والدها هو من تخلى عن مسؤوليته الشرعية تجاهها، وحرمها من حقوقها المادية والمعنوية، ولاحقها باتهامات بعقوقها، رغم أنه لم ينفق عليها جنيها واحدا بعد تطليقه والدتها"، كما قالت في دعواها: "سرق والدى حقوق والدتي، وتركها تعمل في أكثر من وظيفة حتى تكمل تعليمي وشقيقي الأصغر، وبدد منقولاتها وتزوج وهجرها، مما دفعنا لإقامة دعاوى نفقة ضده، ولكنه تهرب وتحايل لعدم سداد النفقات، وواصل تهديدنا، ودمر حياتي، لأحمل اسمه فقط في البطاقة بعدما رأيته من قسوة على يديه".

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تجدر الإشارة إلى أنه "لا يوجد نص قانوني صريح يلزم الأب بتجهيز ابنته للزواج، لكن جرى العرف على قيام الأب بذلك، حيث أن العرف أحد مصادر التشريع التي أخذ بها القانون المصري، والأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج، ونفقات الجهاز تدخل في هذا الإطار"، وفقا للمختصين القانونيين.

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