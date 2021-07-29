الامارات | سعد لمجرد يرد على هاني شاكر: وأنا كمان بحبك جداً يا أستاذنا

شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يرد على هاني شاكر: وأنا كمان بحبك جداً يا أستاذنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد النجم المغربي سعد لمجرد على ما أعلنه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين حول رغبته في التعاون معه في ديو غنائي، وذلك بعدما وجّه أحد الإعلاميين سؤالاً لهاني عمّا إذا كان سيشارك في ديو غنائي مع مطرب غير مصري، فمع مَن يفضل التعاون؟ ليختار المغربي سعد لمجرد.

ونشر لمجرد عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو، وعلّق على حديث شاكر قائلاً: "وأنا كمان بحبك جداً، وليا الشرف الكبير يا أستاذنا نتعامل مع بعض، وأي فنان غيري، يتمنى كمان يتعامل معاك يا حبيبي".

وكان هاني شاكر قد صرّح من قبل بأنه يحب سعد لمجرد، وعن أجمل أغنية سمعها في الفترة الأخيرة، قال: "شغل عمرو دياب في الفترة الأخيرة عاجبني جداً، مثل "اتعلموا" و"يوم تلات"، وبالنسبة للأغنية غير المصرية، فأنا أفضّل "بالبنط العريض"، و"اللي باعنا خسر دلعنا" لراغب علامة".

وكان لمجرد قد طرح أخيراً فيديو كليب أغنية «السهرة صبّاحي»، والتي تعاون فيها مع المطرب التونسي صابر الرباعي، والموزع الموسيقي السويدي «ريدوان»، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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