"إزاي تخس وأنت في المطبخ؟".. هذه التمارين يمكنك القيام بها أثناء تحضير الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توفر التمارين اليومية إحساسًا هائلاً بالرفاهية، التمرين لا يقتصر فقط على القدرة الهوائية وكتلة العضلات؛ إنه أيضًا علاج طبيعي وفعال مضاد للقلق، ومع ذلك، إذا كنت شخصًا مشغولًا للغاية، أو لديك وظيفة غير مستقرة، أو ليس لديك إمكانية الوصول إلى معدات التمرين، فإليك أخبار رائعة لك.

فيما يلي بعض تمارين المطبخ البسيطة التي اقترحها مدرب اللياقة البدنية جاريما بهانداري، والتي يمكن لأي شخص القيام بها أثناء صنع الشاي / القهوة أو العشاء، بشرط ألا تتطلب هذه التمارين معدات باهظة أو وقتًا معينًا من جدولك المزدحم، وفقا لموقع indiatimes.

شد الكتف

ضع ذراعيك على منضدة المطبخ أو سطح الطاولة مع مسافة ساقيك عرض الورك، حافظ على استقامة ركبتيك ورجليك وانحني من وركيك، افتح الذراعين والكتفين باتجاه سطح الطاولة، تعمق بقدر ما تستطيع، تذكر أن تجعل الجسم موازيًا تمامًا للأرض.

وضعية وقوف الحمام

ابدأ بإبقاء ساقيك متباعدتين بمقدار عرض الوركين وضع ذراعيك على منضدة المطبخ أو سطح الطاولة، اجلب قدمك اليمنى قليلاً فوق ركبتك اليسرى مع التأكد من ثني إصبع قدمك الأيسر، قم بإطالة الوركين بشكل أعمق، هذه الوضعية لا تمد الوركين فحسب، بل تقوي الجزء العلوي من الجسم والكتفين أيضًا.

الوقوف الخلفي

قف على بعد قدم واحدة من الحائط أو الميرة في مطبخك، أعد يديك للخلف من فوق رأسك على الحائط، وافتح كتفيك، الحفاظ على ثني جسمك ودورانه وعظمك والقفص الصدري بشكل مستقيم نحو الخلف، وبلطف حرر نفسك، هذا الوضع اللطيف للظهر هو أفضل طريقة لقول "مرحبًا" لعمودك الفقري من خلال إحساسه الشديد.

وضعية الجبل

تأكد من توزيع وزنك بالتساوي على كلا القدمين بالوقوف مع المباعدة بين قدميك قليلاً، استنشق وارفع ذراعيك فوق رأسك، تتشابك الأصابع وتتجه راحتي اليدين لأعلى، ارفع كتفيك نحو أذنيك وعند الزفير، قم بلف كتفيك للخلف وخفض عمودك الفقري، وقم بتوسيع صدرك وتقويم وضعيتك، أرخِ كل عضلات وجهك، بما في ذلك لسانك وحتى عينيك، عد إلى وضعك الأصلي واسترخ.

وضع الشجرة

قف بشكل مستقيم مع ذراعيك بجانبك، ضع قدمك اليمنى على فخذك الأيسر عالياً، تأكد من أن رجلك اليسرى مستقيمة تمامًا، أوجد التوازن الخاص بك، ارفع ذراعيك من الجانب فوق رأسك وانضم إلى راحتي يديك في وضع طي اليدين، انظر للأمام مباشرة إلى شيء بعيد أمامك، تساعد النظرة الثابتة في الحفاظ على التوازن، تأكد من أن عمودك الفقري في وضع مستقيم، مثل الشريط المطاطي، يجب أن يكون جسمك بالكامل مشدودًا، استمر في أخذ أنفاس طويلة وعميقة، قم بإرخاء الجسم أكثر وأكثر مع كل زفير،أنزل يديك من الجانبين بهدوء، حرر الساق اليمنى برفق.

تمرين الضغط العكسي

قف بشكل مستقيم على بعد قدم واحدة من طاولة المطبخ، ضع راحتي يديك على المنضدة، بحيث تكون أعرض قليلاً من عرض الكتفين، وانحن إلى الأمام، حافظ على قدميك في وضعها الأصلي، استنشق بعمق وحرك صدرك بالقرب من المنضدة عن طريق ثني مرفقيك (كما تفعل تمارين الضغط)، يجب ألا تحرك يديك أو ساقيك، زفر واضغط على يديك حتى تستقيم، كرر 5-10 مرات.

الانحدار المضاد

قف مواجهاً لطاولة المطبخ بينما يتم وضع راحة يدك على سطح العمل باتجاه جسمك، اضغط على بطنك وادفع قدميك للأمام مع الحفاظ على استقامة ساقيك، اخفض جسمك كما لو كنت على وشك الجلوس على كرسي، وقم بخفض الوركين بطريقة تجعل مرفقيك بزاوية 90 درجة، اصعد ببطء وكرر من 5-10 مرات، واشعر بالتمدد في العضلة ثلاثية الرؤوس.