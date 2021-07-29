دراسة تكشف مدة الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح أسترازينيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة كوليدج لندن، أن لقاح أسترازينيكا ضد كورونا بات يحتاج إلى جرعات معززة، بعد أن بدا أن مستويات الأجسام المضادة الإجمالية التي تنتجها شركة أسترازينيكا بدأت في الانخفاض منذ ستة أسابيع بعد جرعتين من اللقاح ويمكن أن تنخفض بنسبة تزيد عن 50 في المائة على مدى 10 أسابيع.

ووفقًا لما ذكره موقع timesofindia فإن التأثير المتضائل لجرعات اللقاح كان ثابتًا في جميع مجموعات الأشخاص بغض النظر عن العمر أو الأمراض المزمنة أو الجنس.

تضمنت الدراسة بيانات من أكثر من 600 شخص وأظهرت أن مستويات الأجسام المضادة أعلى بكثير بعد جرعتين من لقاح فايزر مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا، كما أنها أعلى بكثير في أولئك الذين يعانون من عدوى سابقة لكورونا.

سلط الباحثون الضوء على أنه على الرغم من أن الآثار السريرية لانخفاض مستويات الأجسام المضادة لم تتضح بعد، إلا أن بعض الانخفاض كان متوقعًا، وتظهر الأبحاث الحالية أن اللقاحات تظل فعالة ضد الأمراض الشديدة.

بالنسبة إلى لقاح أسترازينيكا انخفضت مستويات الأجسام المضادة من متوسط 1201 وحدة / مل عند 0-20 يومًا إلى 190 وحدة / مل (67-644) عند 70 يومًا أو أكثر.

قالت مادي شروتري من معهد UCL للصحة: "كانت مستويات الأجسام المضادة بعد كلتا الجرعتين من لقاح أسترازينيكا مرتفعة جدًا في البداية ومن المحتمل أن تكون جزءًا مهمًا من سبب حمايتها من كورونا الشديدة".

وأضافت: "وجدنا أن هذه المستويات انخفضت بشكل كبير على مدار شهرين إلى ثلاثة أشهر، إذا استمرت في الانخفاض بهذا المعدل، فإننا نشعر بالقلق من أن الآثار الوقائية للقاحات قد تبدأ أيضًا في التلاشي، خاصة ضد المتغيرات الجديدة؛ لا يمكننا التكهن بعد بمدى سرعة حدوث ذلك".

وتدعم النتائج التوصيات الصادرة عن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) والتي تنص على ضرورة إعطاء الأولوية للبالغين المعرضين للخطر سريريًا، والذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر، وجميع المقيمين في دور رعاية كبار السن في الجرعات المنشطة.