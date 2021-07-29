لا تتوقعها.. 4 فوائد لطهي الطعام في الأواني الفخارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كانت الأواني الفخارية جزءًا لا يتجزأ من المطبخ في العصور القديمة عندما اعتاد الناس على إبطاء طهي وجباتهم للاحتفاظ بجميع العناصر الغذائية والنكهات، في الوقت الحالي، عندما يكون الجميع مشغولين للغاية لدرجة أنهم يتحولون بسرعة إلى المواد الغذائية الفورية، فقد فن الطبخ في اليد أهميته.

الأواني الفخارية أو اليدوية، لها عدد من الفوائد، لا تعطي نكهة للطعام فحسب، بل أيضًا كأداة طهي صحية، فيما يلي بعض الفوائد التي تقدمها الأواني الفخارية، وفقا لموقع timesofindia.

زيت أقل

إذا كنت ترغب في طهي طعامك بأقل قدر من الزيت، فإن الأواني الفخارية مثالية لك، يمكنك طهي كل طعامك بملعقة من الزيت وجعلها صحية أكثر من أي وقت مضى، عملية الطهي البطيئة للأواني الفخارية وخاصية مقاومتها للحرارة تحافظ على الزيوت الطبيعية للطعام، كما أن الأواني الفخارية مسامية بطبيعتها مما يساعد على تدوير الرطوبة والحرارة عبر الطعام.

طبيعة قلوية

الطين قلوي بطبيعته، عند تسخينه، يتفاعل مع الحمض الموجود في الطعام، ويعادل مستويات الأس الهيدروجيني ويسهل هضم الطعام، هذا التوازن من مستويات الأس الهيدروجيني يجعل الطعام أكثر مذاقًا وصحة.

يعزز النكهة

تحافظ الأواني الفخارية على العناصر الغذائية سليمة مما يعزز النكهة العامة للوجبة، يقال أن عملية الطهي في الأواني الفخارية تضيف الكالسيوم والفوسفور والحديد والمغنيسيوم والكبريت إلى الطعام وهو صحي تمامًا للجسم.

غير مكلف

الأواني الفخارية غير مكلفة إلى حد ما مقارنة بأواني الطبخ الفولاذية وغير اللاصقة الأخرى، وهي متوفرة بسهولة في المحلات التجارية في الشوارع، وهي متوفرة بجميع الأشكال والأحجام.

أثناء شراء الأواني الفخارية، تأكد من فحصها بشكل صحيح بحثًا عن أي شقوق أو ثقوب، يجب أيضًا تجنب الأواني الفخارية المزججة وشراء الأواني العادية فقط.

الأواني الفخارية المزججة مطلية بطبقة من الطلاء الخزفي يمكن أن تلغي جميع فوائد الأواني الفخارية، لا يمكن أن يكون هذا سامًا فحسب، بل يمكن أن يتدخل أيضًا في عملية الطهي.

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