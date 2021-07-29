أولمبياد طوكيو 2020 وحلم في الثوب الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 01:48 مساءً - انطلقت أولمبياد طوكيو 2020 بحفل ضم العديد من الفعاليات والتي أبهرت الحضور، وكان من ضمنها غناء الفنانة والكاتبة " كيمي جايو" للنشيد الوطني الياباني وهي ترتدي فستان أبيض من تصميم المصمم الياباني Tomo Koizumi والذي كان له التأثير الكبير على المشاهدين في تلك الطبقات المتعددة من الأورجانزا المعاد تدويرها وبتأثير متعدد الألوان والتي استخدم فيها عملية رش الألوان لتعطي تلك اللمسات المفعمة بطاقة الألوان.

"الخليج 365" التقت خبيرة المظهر والألوان ريهام أبو الفرج لتوضح لنا أكثر دلالات هذه الإطلالة الفريدة.



مزيج من الثقافة اليابانية:

مستشارة المظهر والستايلست ريهام أو الفرج



تقول أبو الفرج أن ارتداء المغنية " كيمي جا يو" في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 Olympic Games Tokyo كان لفستان من تصميم المصمم الياباني Tomo Koizumi الشهير بأزيائه المستدامة واستخدامه لمواد وخامات معاده التدوير، والذي يشتهر أيضاً بمزج جوانب الثقافة اليابانية التقليدية بحماس حديث وغريب في نفس الوقت، مع مزج جميل من أقمشه التل والاورجانزا، وقد ذاع صيته وجاء صعوده السريع الى عالم الأزياء والموضة بعد أسبوع الموضة في نيويورك الذي أقيم في عام 2019، بمساعدة الستايلست "كاتي جراند" و"مارك جاكوبس"، ذلك العرض الكبير في متجر ماديسون أفينيو التابع لمارك جاكوبس، حيث عملت بيلا حديد كعارضة أزياء له، وحضره الكثير من الشخصيات اللامعة مثل جويندولين كريستي، جوان سمولز، وإميلي راتاجكو فسكيو مما ساهم وبشكل كبير في سطوع نجم المصمم.

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فستان درامي:

المصمم الياباني Tomo Koizumi-الصورة من حسابه على انستغرام



كما أن المصمم عرض الكثير من الفساتين الخاصة المستوحاة من Sailor Moon و Kabuki، وحصل على تقييمات رائعة بسبب توازنه الفريد بين الجرأة والتألق والحرف اليدوية على مستوى الأزياء الراقية المستدامة. أيضاً عرف أن المصمم الياباني الشاب يمتلك فساتين كبيرة وضخمة بحجم أحلامه!

أما بالنسبة للفستان الذي ارتدته المغنية "كيمي جا يو "فهو فستان درامي بامتياز يخطف الأنظار بسبب حجمه الكبير وألوانه الزاهية على المسرح ومناسب كثيراً لحفل الافتتاح".

تم صنع هذا الفستان بأكمله من قماش deadstock حصل عليه كويزومي من طوكيو، مما يجعله مستدامًا بقدر ما هو فريد.

واستخدم فيه اللون الأبيض مع الألوان الأصفر، الأخضر، الأرجواني، الأزرق والأحمر، وهي ألوان مستوحاة من شعار الأولمبياد والعلم الأولمبي.

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