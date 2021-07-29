ألوان مناكير تناسبك خلال شهر برج الأسد

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 01:48 مساءً - يصادف هذا الشهر ميلاد برج الأسد، لهذا اخترنا لك مجموعة كاملة من ألوان المناكير بحسب قائمة الأبراج لتعرفي من خلالها أي لون يليق بك في هذا الشهر .
من المعروف عن هذا البرج الناري إحساسه الراسخ بالفخر والثقة بالنفس. لا تخشى سيدات برج الأسد من الظهور بأظافر قوية أو لامعة عندما يتعلق الأمر بأسلوبهن الشخصي. فالمناكير المعدني اللامع والأحمر أو الألوان المتغيرة من شأنها أن تعزز الثقة لديهن وتزيد لفت الإنتباه إلى جاذبية أظافرهن وهذا المطلوب.
تابعي المزيد: نصائح مهمة حول اختيار طلاء أظافر يناسب لون بشرتك
مناكيرك حسب برجك
برج الحوت
Butter London Molly Coddled
برج الدلو
Nails.INC Naked in Neon
برج الجدي
Chanel longwear nail colour 566
برج القوس
ILNP Opal Sunset
برج العقرب
Tom ford red nails
برج الميزان
Côte No. 119 Rich Azure Blue
برج العذراء
KBShimmer Oh Splat
برج الأسد
Orly Glow Up Top Effect
برج الحمل
Duri Sobe Sole
برج الثور
Static Nails Pink Is My Kink
برج الجوزاء
Claire's Starry Night
برج السرطان
Color Club Cool Story
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