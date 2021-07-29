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ألوان مناكير تناسبك خلال شهر برج الأسد

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 01:48 مساءً - يصادف هذا الشهر ميلاد برج الأسد، لهذا اخترنا لك مجموعة كاملة من ألوان المناكير بحسب قائمة الأبراج لتعرفي من خلالها أي لون يليق بك  في هذا الشهر .

من المعروف عن هذا البرج الناري إحساسه الراسخ بالفخر والثقة بالنفس. لا تخشى سيدات برج الأسد من الظهور بأظافر قوية أو لامعة عندما يتعلق الأمر بأسلوبهن الشخصي. فالمناكير المعدني اللامع والأحمر أو الألوان المتغيرة من شأنها أن تعزز الثقة لديهن وتزيد لفت الإنتباه إلى جاذبية أظافرهن وهذا المطلوب.

تابعي المزيد:  نصائح مهمة حول اختيار طلاء أظافر يناسب لون بشرتك

 

مناكيرك حسب برجك

 

برج الحوت

Butter London Molly Coddled
Butter London Molly Coddled

Butter London Molly Coddled

 

برج الدلو

Nails.INC Naked in Neon
Nails.INC Naked in Neon

Nails.INC Naked in Neon

 

برج الجدي

Chanel longwear nail colour 566
Chanel longwear nail colour 566

Chanel longwear nail colour 566

 

برج القوس

ILNP Opal Sunset
ILNP Opal Sunset

ILNP Opal Sunset

 

برج العقرب

Tom ford red nails
Tom ford red nails

Tom ford red nails

 

برج الميزان

Côte No. 119 Rich Azure Blue
Côte No. 119 Rich Azure Blue

Côte No. 119 Rich Azure Blue

 

برج العذراء

KBShimmer Oh Splat
KBShimmer Oh Splat

KBShimmer Oh Splat

 

برج الأسد

Orly Glow Up Top Effect
Orly Glow Up Top Effect

Orly Glow Up Top Effect

 

برج الحمل

Duri Sobe Sole
Duri Sobe Sole

Duri Sobe Sole

 

برج الثور

Static Nails Pink Is My Kink
Static Nails Pink Is My Kink

Static Nails Pink Is My Kink

 

برج الجوزاء

Claire's Starry Night
Claire's Starry Night

Claire's Starry Night

 

برج السرطان

Color Club Cool Story
Color Club Cool Story

Color Club Cool Story

 

تابعي المزيد:  أبرز اتجاهات المناكير لتعزيز جمال اليدين والأظافر معاً

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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