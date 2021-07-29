ألوان مناكير تناسبك خلال شهر برج الأسد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 01:48 مساءً - يصادف هذا الشهر ميلاد برج الأسد، لهذا اخترنا لك مجموعة كاملة من ألوان المناكير بحسب قائمة الأبراج لتعرفي من خلالها أي لون يليق بك في هذا الشهر .

من المعروف عن هذا البرج الناري إحساسه الراسخ بالفخر والثقة بالنفس. لا تخشى سيدات برج الأسد من الظهور بأظافر قوية أو لامعة عندما يتعلق الأمر بأسلوبهن الشخصي. فالمناكير المعدني اللامع والأحمر أو الألوان المتغيرة من شأنها أن تعزز الثقة لديهن وتزيد لفت الإنتباه إلى جاذبية أظافرهن وهذا المطلوب.

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مناكيرك حسب برجك

برج الحوت

Butter London Molly Coddled

Butter London Molly Coddled

برج الدلو

Nails.INC Naked in Neon

Nails.INC Naked in Neon

برج الجدي

Chanel longwear nail colour 566

Chanel longwear nail colour 566

برج القوس

ILNP Opal Sunset

ILNP Opal Sunset

برج العقرب

Tom ford red nails

Tom ford red nails

برج الميزان

Côte No. 119 Rich Azure Blue

Côte No. 119 Rich Azure Blue

برج العذراء

KBShimmer Oh Splat

KBShimmer Oh Splat

برج الأسد

Orly Glow Up Top Effect

Orly Glow Up Top Effect

برج الحمل

Duri Sobe Sole

Duri Sobe Sole

برج الثور

Static Nails Pink Is My Kink

Static Nails Pink Is My Kink

برج الجوزاء

Claire's Starry Night

Claire's Starry Night

برج السرطان

Color Club Cool Story

Color Club Cool Story

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