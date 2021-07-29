أبرز خيارات ألوان شعر العروس لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 01:48 مساءً - على مدار الأشهر الأخيرة، كان الاتجاه الأبرز في ما يتعلق بـ صبغات الشعر هو ألوان الشعر التي لا تحتاج الى كثير من العناية والصيانة، وذلك بسبب إقفال صالونات تصفيف الشعر بسبب فيروس كورونا. لكن مع هذا الصيف، تبدلت اتجاهات ألون الشعر لتطغى صبغات الشعر الحيوية والمميزة والفاتحة، والتي تناسب العروس السمراء والشقراء على حد سواء. وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة من أبرز خيارات ألوان الشعر لهذا الصيف، لتطلي أمام الجميع بلون مميز ولافت.



الأومبريه الناعم

الشعر الأومبريه الناعم (الصورة من حساب ليلي الدريج على إنستغرام)

إذا كنت ترغبين في إضافة لمسة مميزة على إطلالتك من دون إجراء تغيير كبير، فلا يمكن أن تخطئي في اختيار صبغة الأومبريه الناعم، وهو خيار رائع لصاحبات الشعر البني والبشرة السمراء والبيضاء على حد سواء. وترتكز صبغة الشعر الأومبريه الناعم على تدرجات اللون البني الفاتحة عند أطراف الشعر، ليصيح داكناً عند الجذور.

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الأشقر الذهبي

الشعر الأشقر الذهبي(الصورة من حساب هايلي بيبر على إنستغرام)



الأشقر الذهبي هو طريقة سهلة ورائعة لجعل البشرة السمراء تبدو فاتحة، ولمنح البشرة البيضاء الحيوية والإشراقة، وهو أحد ألوان الشعر الرائجة كونها تخلق توهجاً صيفياً مثالياً. اختاري اللون الأساسي قريباً الى لون شعرك، مع اعتماد الأشقر الذهبي عبر خط الشعر، والوسط، وأطراف الشعر.



الأشقر الهادئ

الشعر الأشقر الهادئ(الصورة من حساب الممثلة أنيا تايلور جوي على إنستغرام)



هذا اللون هو أفضل خيارات ألوان الشعر لفصل الصيف، وهو خيار رائع لصاحبات البشرة الفاتحة، ورغم أنه فاتح قليلاً إلا أنه لون دافئ ويمنحك إطلالة مشرقة في الصيف من دون أن تبدي باهتة. وإذا كنت ترغبين في اعتماد لون الشعر الأشقر الهادئ، ننصحك باستخدام ماسك علاجي للشعر مرة على الأقل في الأسبوع، للحفاظ على صحة شعرك وقوته.

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الخوخي الفاتح

الشعر الخوخي الفاتح(الصورة من حساب مصفف المشاهير جيريمي تاردو على إنستغرام)



إذا كنت تبحثين عن تحديث عصري للون شعرك الأحمر مع بداية الصيف، فجربي صبغة الشعر الخوخي الفاتح، فهو لون مشرق يجعلك تستمتعين بأجواء الصيف المشمشة. علماً أنه أحد أكثر ألونا الشعر رواجاً، وقد اعتمدته مؤخراً العديد من النجمات العربيات والعالميات. من جهة أخرى، اطلبي من مصفف الشعر الخاص بك اعتماد لون الشعر البني الفاتح بدرجات الخوخي، للحصول على اللون الخوخي الفاتح المطلوب.



العسلي الكستنائي

الشعر العسلي الكستنائي(الصورة من حساب خبير الموضة نسيم بدراد على إنستغرام)



صبغة الشعر العسلي الكستنائي خيار رائع لصاحبات الشعر الداكن اللواتي يرغبن في الحفاظ على صحة شعرهن الطبيعي، كونه يرتكز على تفتيح الشعر ليصبح باللون العسلي الكستنائي، لكن مع الحفاظ على اللون الطبيعي لجذوره. فلون الشعر هذا الذي سيكون رائجاً جداً في الصيف، سيضفي على إطلالتك إشراقة طبيعية وتوهجاً.

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