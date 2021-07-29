حكايات من دفتر أشهر كومبارس.. «ماري باي باي» السجانة التي برعت في أدوار فتاة الليل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد لا تعلم اسمها ولكن من المؤكد أنها انتزعت ضحكاتك، صاحبة ملامح صارمة وصوتها أشبه بالرجال وعلى الرغم من ذلك تألقت في تجسيد أدوار فتاة الليل، أسرار كثيرة وحكايات وراء «ماري باي باي»، أشهر كومبارس في زمن الفن الجميل، نستعرضها خلال السطور التالية.

ماري باي باي، تركيبة مثيرة لفتاة شاركت في الكثير من أفلام الخمسينات والستينات من القرن الماضي اشتهرت بدور فتاة الليل وردود فعلها الكوميدية عندما تتلقى مغازلة، كان يحبها الجمهور فكانت إطلالتها وحدها كفيلة بإدخال السرور على المشاهدين.

وعلى الرغم من حفظ البعض لملامحها بشكل كبير، إلا أن كواليس حياتها الشخصية وعملها الذي كانت تمتهنه قبل دخولها عالم الفن والسينما يظل خافيا على الجميع، ويتزامن اليوم 29 يوليو ذكرى ميلاد الفنانة والكومبارس ماري باي باي.

ويُقدم هُن كواليس من حياة أشهر كومبارسات السينما، ماري باي باي، خلال السطور التالية.

ماري باي باي، هكذا عُرفت داخل الوسط الفني، ولكن كان الاسم الحقيقي لها هو بهيجة محمد علي، التي ولدت في 29 يوليو 1917.

كعادة الفنان يوسف وهبي، في اكتشاف الفنانين كان لـ«ماري» النصيب في أن يكتشفها هو ويقدمها على شاشات وساحات الفن، أثناء تصويره فيلم المهرج الكبير، إذ أتت إليه وطلبت منه المشاركة في العمل فأسند إليها دور كومبارس.

لم يكتف يوسف وهبي، بإسناد دور الكومبارس لـماري باي باي، بل ضمها لفرقة رمسيس المسرحية الذي كان يؤسسها.

كانت الكومبارس صاحية الحظ الأوفر عن فتيات جيلها إذ عملت مع ثلاثي أضواء المسرح، سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد.

في العديد من الأعمال السينمائية ظهرت «ماري» مع الفنان فؤاد المهندس إذ كانت تقوم بدور فتاة الليل الدميمة.

استطاعت أشهر كومبارسات السينما الوقوف أمام نجم الكوميديا وأبو ضحكة جنان، إسماعيل ياسين، إذ شاركت في فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وعاشور قلب الأسد.

الجانب الخفي في حياة ماري باي باي

ربما لم يكن يعرف البعض بالحياة التي عاشتها ماري باي باي، قبل دخول عالم الفن والتمثيل، إذ عملت في بداية حياتها في سجن النساء بعد أن تزوجت من سجان لتتشارك معه عمله.

لم تكتب لقصة زواج ماري باي باي، الاستمرار فقد انفصلت عن زوجها وتركت عملها كسجانة واتجهت للرقص في الأفراح الشعبية.

أشهر الأدوار لماري باي باي

وكانت أشهر الأدوار التي تسند إلى ماري باي باي، هي دور الفتاة القبيحة التي يخاف منها الرجال.