غرائب الأولمبياد.. مدرب ضرب لاعبته وآخر عرض على لاعبة السلاح الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين عروض زواج وموقف عنيف، اتسمت كواليس أولمبياد طوكيو 2020 بغرابتها الشديدة هذا العام، وكان أبطالها مدربين ولاعبيهم، ما أثار جدلا تارة وسخرية تارة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية.

مدرب يصفع لاعبته

تحذير وُجه للمدرب الألماني كلاوديو بوسا، من قبل الاتحاد الدولي للجودو، وذلك بعدما صفع لاعبته الألمانية مارتينا ترايدوس، رغبة منه في تحفيزها، وذلك قبيل خوضها إحدى مبارياتها ضمن دور الـ32 عن فئة السيدات في الأولمبياد، حسبما ذكر موقع «news18».

استياء وغضب وكان تسبب سلوك المدرب في إثارة غضب متابعين البطولة، بعدما ظهر المدرب خلال الفيديو المتداول له، وهو يمسك لاعبته بقوة من سترها ومن ثم صفعها مرتين على وجهها، رغبة منه في زيادة حماسها قبل انطلاق المباراة.

وعلى الرغم من الإهانة التي تعرضت لها اللاعبة، إلا أنها دافعت عن موقف مدربتها، وقالت إن هذا الضرب يحفزها على اللعب.

لاعب يطلب الزواج من حبيبته

وعلى النقيض وفي لافتة رومانسية، عرض لاعب منتخب ألمانيا الأوليمبي الزواج على صديقته، وذلك عقب فوز منتخب بلاده على منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكان تقدم اللاعب «ماكس كروز» لطلب الزواج من صديقته على الهواء مباشرة أمام الشاشات على مستوى العالم، بعد تحقيق الفوز مع منتخب بلاده.

مدرب يعرض الزواج على لاعبته

وفي لفتة رومانسية أخرى، تلقت لاعبة المبارزة الأرجنتينية «ماريا بيلين بيريز موريس» عرضا للزواج من مدربها، وذلك بعد خسارتها وخروجها من البطولة الاثنين الماضي. وكان عرض مدربها «موريس جويلير مو» الزواج عليها بعد مباراة الخسارة، إذ وقف خلفها حاملا لافتة دون عليها بالإسبانية عبارة: «هل ترغبين في الزواج مني؟»، ومن ثم قابلت اللاعبة طلبه بالموافقة، موضحة أنهما على علاقة جيدة منذ 17 عاما.