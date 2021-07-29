غادة عبدالرازق تستعرض صورا من طفولتها ومراهقتها: مراحل اكتمال القمر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعادت الفنانة غادة عبدالرازق، نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، استعرض مراحل مختلفة من طفولتها ومراهقتها وفترة شبابها.

تفاصيل الفيديو

وكانت نشرت إحدى الصفحات، مقطع فيديو مدته عدة ثواني، أظهر صور مختلفة للفنانة غادة عبدالرازق، منذ مرحلة طفولتها، وحتى الوقت الحالي، وتم إرفاق تعليق عليه «مراحل اكتمال القمر».

ومن ثم أعادت «غادة»، نشر الفيديو على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» بحسابها على تطبيق «انستجرام»، وأرفقت عليه تعليقا بالإنجليزية: «حبيته جدا، شكرا جزيلا».

غادة عبدالرازق تتألق في جلسة تصوير مع ابنتها

وكانت شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، ليلة أمس، صورة من جلسة تصوير جديدة جمعتها بابنتها «روتانا».

إطلالة غادة عبدالرازق وابنتها

وخلال الصورة التي جمعت «غادة» بابنتها خلال جلسة التصوير، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ظهرت خلالها بإطلالة متشابهة، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «حصريا».

وظهرت الفنانة مرتدية فستان أسود فضفاض طويل، فيما ارتدت ابنتها آخر يشبهه في تصميمه أيضا.

غادة عبدالرازق بنيو لوك جديد

وخلال فبراير الماضي، فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق متابعيها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، بالظهور بـ«نيو لوك» غير تقليدي، ظهرت به ضمن أحداث مسلسل لحم غزال، المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

وكانت ظهرت «غادة» بشعر قرمزي فاتح «روز»، إذ تميز بأنه طويل ومنسدل ويحمل بعض التموجات «ويفي»، مع اعتمادها على مكياج سموكي، وفستان سوارية باللون نفسه تميز بأنه طويل وبأكمام ممتددة حتى المعصمين مزود بريش طويل، مع الاعتماد على فصوص لامعة حول منطقة الصدر، من توقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس.

وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من متابعيها، مع جلسة تصوير الفنانة باللوك الجديد، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «ليه عملتي كده؟!.. اللون غريب جدا ومش لايق عليكي»، و«ملكة جمال وزي القمر»، و«اللون مش تقليدي بس حلو، الخروج بره الصندوق مطلوب برده».