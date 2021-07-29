الامارات | سميرة عبد العزيز عن ازمة محمد رمضان : أنا "أم العظماء" صعب أكون "والدة بلطجي"

شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز عن ازمة محمد رمضان : أنا "أم العظماء" صعب أكون "والدة بلطجي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في تعليق جديد عن أزمتها الأخيرة مع الفنان محمد رمضان، بسبب رفضها أداء دور والدته في أحد المسلسلات، قالت الفنانة المصري سميرة عبد العزيز، إنه قبل عرض الدور عليها كان الجمهور يلقبها ب«أم العظماء»، لأنها أدت دور الأم لـ 5 أئمة، ودور والدة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وعندما قرأت سيناريو المسلسل وجدت فيه أنها ستكون والدة بلطجي يحمل سكينًا طوال أحداث المسلسل.

وأضافت عبد العزير، لبرنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا»، أنها رفضت أداء هذا الدور، وأنها كفنانة من حقها قبول الدور أو رفضه، «بعد كدة لاقيت محمد رمضان كاتب إهانات ليا على السوشيال ميديا، أنا مش بستعمل السوشيال بس ولادي يستعملوه، شافوا كلام محمد رمضان وهو بيهاجمني عشان رفضت إني أعمل دور أمه».

وعن إهانة محمد رمضان لها، أوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه كتب على صفحته عبارات تقليل منها، «قولت هو حر في رأيه وأنا حرة في رأيي، أنا لا كلمته ولا فتحت الموضوع معاه، بس الحمد لله الناس هي اللي دافعت عني»، موضحة أن محمد رمضان لم يتواصل معها نهائيا، وكانت كتابته على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، «أنا زعلت وسكت، وأنا كفنانة من حقي 100% أرفض أي عمل».

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن رفضها تجسيد دور والدة محمد رمضان في المسلسل أمر من المفترض أنه لا يضايقه، «لو لقيت الدور ده الأم هتقدر تُقوم ابنها وتمنعه عن البلطجة كنت عملته، لكن هي استمرت بضعفها، وافترى لحد ما البوليس مسكه"»

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