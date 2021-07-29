ما الذي يحدث لجسمك بعد 10 ساعات من وضع المناكير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

كما نعلم جميعًا، أنه يجب ألا تستخدمي طلاء الأظافر كثيرًا، وإلا ستبدأ أظافرك في الجفاف وتتحول إلى اللون الأصفر.

واتضح أن هذا النوع من مستحضرات التجميل يمكن أن يسبب ضررًا أكثر خطورة لصحتنا.

نحن لا نحثك على التخلي عن طلاء الأظافر تمامًا، ولكن نوضح بعض الآثار السلبية التي قد تحدثها مكوناته على جسمك بسبب الاستخدام بكثرة، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

ما هو الخطر الرئيسي على صحتك؟

تكمن مخاطر طلاء الأظافر في سميته، حيث تحتوي بعض مستحضرات التجميل الحديثة للعناية بالأظافر على المكونات التالية، القادرة على إلحاق أضرار جسيمة بصحتك مثل:

التولوين:

مذيب يمنح الأظافر لمسة نهائية ناعمة ويحافظ على اللون، يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويسبب اضطرابات في الإنجاب، الصداع والضعف والإغماء والغثيان ليست سوى بعض النتائج المحتملة لاستخدام طلاء أظافر دون المستوى المطلوب.

الفورمالديهايد:

غاز عديم اللون يساعد على زيادة عمر تخزين مواد التلميع، إذا كنت تعاني من الحساسية، فإن ملامسة الفورمالديهايد يمكن أن يسبب التهاب الجلد والحروق الكيميائية المحتملة، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات ضربات القلب والتشنجات والسرطان.

‏Dibutyl Рhthalate:

يستخدم هذا المكون كعطر، قد يؤدي وجود هذا المكون الخطير إلى اضطرابات الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض الجهاز التنفسي.

وأجرى العلماء دراسة مع مجموعة من 24 امرأة، بعد 6 ساعات من طلاء أظافرهم، أظهر معظم المشاركين مستويات مرتفعة من فوسفات ثنائي الفينيل وهو أحد مشتقات فوسفات ثلاثي فينيل الذي يتكون أثناء عملية التمثيل الغذائي، وبعد 10 ساعات من بدء التجربة، ارتفعت مستويات فوسفات ثنائي الفينيل في أجسام جميع المشاركين إلى 7 مرات فوق المعدل الطبيعي، وهذه النتائج مثيرة للقلق.

كيف تختار طلاء أظافر لا يضر بصحتك؟

ابتعد عن الأنواع رخيصة الثمن، ويجب أن تحتوي بعض عبوات وزجاجات طلاء الأظافر على علامات خاصة حتى تكون أمنة على صحتك مثل:

- تعني كلمة "5-Free" أن المنتج لا يحتوي على الفورمالديهايد، أو مشتقات الراتنجات (راتنجات الفورمالديهايد)، أو التولوين، أو ثنائي بيوتيل الفثالات، أو الكافور.

-وتعني كلمة "3-Free" أن الملمع خالي من ثلاثة مكونات ضارة فقط: الفورمالديهايد وثنائي بيوتيل الفثالات والتولوين.

- قبل شراء طلاء الأظافر، انتبه أولاً وقبل كل شيء إلى المكونات وتذكر جيداً أن صحتك بين يديك.

