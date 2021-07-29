«اللهم افتح عليك».. لماذا حذر الشيخ الشعراوي من هذا الدعاء؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما يحرص الآباء والأمهات على الدعاء لأولادهم بشكل مستمر، فعند الصلاة يخصص كلاهما جزء من وقت الصلاة للدعاء لأبناءهم، وفي المناسبات الدينية والأوقات المحبب فيها الدعاء، يكون النصيب الأكبر من تلك الأدعية للأبناء، وإذا توجه أحدهم إلى العمل أو السفر، يحرص كلاهما على الدعاء لهم بالخير والرزق وغيرها من الأشياء الأخرى.

ولكن هناك دعاء قد يحرص الآباء على ترديده مع الأبناء بشكل يومي، هذا الدعاء قد يصيب الأبناء بالفقر، ونرصد من خلال هذا التقرير الدعاء الذي قد يصيب الأبناء بالفقر إذا دعى به الآباء لأبناءهم، وفق حديث الشيخ الشعراوي، كالتالي:

تجنب هذا الدعاء قد يصيب أبناءك بالفقر

قال الشيخ الشعراوي في فيديو مسجل له من قبل إنه يجب تجنب دعاء «اللهم افتح عليك»، لأن هذا الدعاء قد يعني فتح الله على الشخص بجميع الأشياء، سواء كانت خيرات أو أشياء أخرى غيرها، كما استشهد في حديثه ذلك بعدد من الآيات، والتي قد تشير إلى أن الله إذا أراد أن يعاقب أحد، أعطاه الكثير من الخيرات حتى ينعم في نعيمها، ثم يذيقه البغتان بعد أن كان ينعم في خيرات الله.

وأوضح الشعراوي أن لـ «الفتح» الكثير من المعاني المختلفة، فأولهما قد تعني إزالة المغاليق الخاصة بالأشياء، واستشهد بذلك المعنى بآية قرآنية من سورة يوسف، والمعني الآخر الذي قد يشير إلى النصر، واستشهد في ذلك المعنى بالآية القرآنية «اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق»، ثم تحدث عن الفتح الذي قد يؤدي في النهاية إلى البغتان والفقر بعد التمتع في الكثير من النعيم في خيرات الله، ليشير في ذلك المعنى غلى الخطأ الشائع والذي يحرص الآباء على الدعاء للأبناء به يوميا وهو «اللهم افتح عليك»، ليتم استبدالها بـ «اللهم افتح لك أبواب الخير والرزق».