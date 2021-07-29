تعرف على فوائد الضحك للنفس والجسد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال البروفيسور الألماني ألكسندر ليرشل إن الضحك يتمتع بفوائد جمّة للنفس والجسد على حد سواء.

وأوضح أستاذ علم الأحياء والأخلاق بجامعة جاكوبس بمدينة بريمن أن الضحك يعد سلاحا فعالا لمحاربة التوتر النفسي والحزن والاكتئاب؛ حيث إنه يحد من إفراز هرمونات التوتر "الأدرينالين" و"الكورتيزول" ويساعد على إفراز هرمون السعادة "السيروتونين".

وأضاف ليرشل أن الضحك يعمل أيضا على التنفس بشكل أعمق وأسرع، ما يسهم في إمداد الجسم بالأكسجين على نحو أفضل، ومن ثم تنشيط القلب والأوعية الدموية.

كما يعمل الضحك عىلى تقوية جهاز المناعة من خلال تنشيط ما يعرف "بالخلايا التائية" (T Cells) والإنترفيرون جاما.

TRANSLATE with x English TRANSLATE with