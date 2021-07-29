قلب صغير خطفته كرة القدم.. فاطمة: قفشة حببني فيها.. وأحلم باللعب للأهلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمسكت بلعب كرة القدم منذ نعومة أظافرها، فلم تخطف لعبة أخرى قلبها الصغير، وعلى الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها باستمرار فإن ذلك لم يوقفها لحظة عن اللعب لتحاول تحقيق حلمها باللعب للنادي الأهلي.

أحبت الانضمام للنادي الأهلي من وقت مشاهدة طريقة لعب لاعب كرة القدم وسط النادي الأحمر، محمد مجدي قفشة، حتى تسير منذ مرحلة الطفولة على خطاه ولعب كرة القدم باستمرار، فشغفها الوحيد، محاولة استغلال كل وقتها للعب كرة القدم.

ولدت فاطمة الزهراء جمال ابراهيم السيد، بالصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية بمركز ديرب نجم، حتى بدأ حبها لكرة القدم وهى بعمر الـ5 سنوات، ثم سعت إلى تطوير مهاراتها باستمرار في محاولة منها لتحقيق حلمها الوحيد وهو اللعب في النادي الأهلي.

فاطمة: قفشة هو اللي حببني في كرة القدم

لم تجد «فاطمة» في البداية مكانا يساعدها على اللعب فيه: «بدأت ألعب كرة قدم في الشارع مع أصحابي لحد ما دخلت أكاديمية في الشرقية تساعدني على تطوير أدائي في كرة القدم لحد ما وصلت إنى بقيت رأس حربة وسافرت أكثر من محافظة» حسب حديثها لـ«هُن».

فاطمة: نفسي ألعب في النادي الأهلي

تستمع «فاطمة» لبعض العبارات السلبية بسبب لعب كرة القدم ولكن تشجيع والدها لها باستمرار شجعها على الاستمرار: «ناس كانت بتقولي انتي ذكر علشان تلعبي كرة قدم، دي لعبة رجالة مش بنات، ومبقاش غير كده وكلام بالشكل ده».

كان التعصب للنادي الأهلي سببا في التمسك بالأمنية التي تتمنى تحقيقها: «نفسي أحقق حلم حياتي وألعب في النادي الأهلي».