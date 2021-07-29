تألقي بالقبعة القش هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Elle" أن القبعة القش تتربع على عرش الموضة النسائية هذا الصيف لتمنح المرأة إطلالة عصرية جذابة تعكس روح المرح والانطلاق.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القبعة القش تأتي بتصاميم متميزة لتضفي لمسة تفرد على المظهر؛ حيث تأتي القبعة بحجم ضخم أو تتألق بتصميم على شكل الجرس أو تزدان بشريط جلدي أو منديل ذي مطبوعات ملونة أو تشتمل على حافة غير متماثلة أو مزدانة بالأهداب.

ولا يقتصر ارتداء القبعة القش على الرحلات الشاطئية فحسب، بل يمكن أيضا التألق بها خلال الحياة اليومية؛ حيث يمكن تنسيقها مع الفساتين الماكسي والتنانير الانسيابية، كما يمكن تنسيقها مع جينز ذي قصة ضيقة وقميص رجالي ذي قصة واسعة.

وأشارت "Elle" إلى أن القبعة القش تبدو رائعة مع الشعر الحر الطليق. أما إذا أرادت المرأة ربط شعرها على شكل كعكة، فينبغي حينئذ ارتداء أقراط طويلة.

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