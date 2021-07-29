هكذا تتخلصين من البقع الملونة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تندرج البقع الملونة كبقع عصير التوت وبقع العشب ضمن البقع العنيدة، التي يصعب إزالتها. فكيف يمكن التخلص منها؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضح منتدى الغسل الألماني أنه ينبغي مسح البقع الملونة سريعا بواسطة مناديل المطبخ مثلا، كي يمكن معالجتها لاحقا بسهولة.

وبعد ذلك، يمكن إزالة البقع من خلال إضافة مبيضات الأكسجين إلى مسحوق الغسيل. وفي حال المنسوجات الحساسة والملونة ينبغي استعمال أملاح أو اسبراي إزالة البقع.

وفي حال المنسوجات البيضاء والملونة يمكن أيضا مسحوق غسيل عام في صورة صلبة يحتوي على مادة تبييض، خاصة إذا كان سبب البقعة يرجع إلى الوحل أو أرضية الملعب.

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