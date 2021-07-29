بسبب بنطلون جينز.. فتاة تتعرض للضرب حتى الموت بالهند: علقوا جثتها على جسر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان ارتداء بنطلون جينز سببا في مقتل فتاة هندية تدعى نيها باسوان، 17 عاما، وتعليق جثتها على جسر عقابا لها على ارتدائه، بعد جدال حول ملابسها في ولاية أوتار براديش الشمالية في الهند.

تعرضت الفتاة للضرب المبرح بالعصى على أيدي جدها وأعمامها، وتأتي وفاتها في ظل وجود تقارير تفيد بتعرض فتيات وشابات لاعتداءات وحشية من قبل أفراد الأسرة في الهند.

وفاة فتاة بعد ارتداء سروال جينز

وأوضحت والدتها أنه قبل وفاة الفتاة ارتدت سروالا جينز وقميصا وأدت طقوسها الدينية، وعند اعتراض جدها وأعمامها على ملابسها، ردت بأن الجينز مصنوع ليتم ارتداؤه وأنها سترتديه.

اعترض أفراد الأسرة على ملابسها التي اعتبروها غير مناسبة وأصروا على أن ترتدي ملابس تقليدية، واندلعت مشاجرة أدت إلى تعرض الفتاة لهجوم عنيف افقدها الوعى.

تابعت الأم: «لم يسمحوا لي بمرافقتهم، لذا طلبت من أقاربي الذين ذهبوا إلى مستشفى المنطقة البحث عنها ولكن لم يتمكنوا من العثور عليها»، وفي صباح اليوم التالي، سمع والدا الفتاة أن جثتها كانت معلقة على جسر فوق نهر.

الشرطة تحقق في جريمة قتل الفتاة

بعد مقتل الفتاة، بدأت الشرطة تحقيقا في جريمة القتل، وكان أجداد الفتاة وأعمامها وخالاتها وأبناء أعمامها من بين الأشخاص العشرة الذين تم اعتقالهم واستجوابهم، واتهمت الشرطة سائق سيارة شحن بمحاولة التخلص من الجثة، بحسب صحيفة «ميرور»البريطانية.

طقوس المناطق الريفية في الهند

يذكر أن النساء والفتيات في المدن الصغيرة وفي المناطق الريفية في الهند غالبا ما يتم إجبارهن على ارتداء ملابس لا يرغبن بارتدائها من قبل زعيم القرية أو رب الأسرة.