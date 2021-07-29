دراسة ألمانية: الصحة النفسية للطلاب لا تقل أهمية عن التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكد خبراء ألمان أن الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين خلال جائحة كورونا يجب أن يكون بنفس قدر الاهتمام بسد الفجوات التعليمية.

وجاء في دراسة أجراها خبراء من المعهد الاتحادي لأبحاث السكان، ونُشرت نتائجها اليوم الأربعاء في فيسبادن: "التواصل مع الأقران، والاستمتاع بالحياة، والتجارب المناسبة للعمر في الرياضة أو وقت الفراغ أو السفر ستكون لذلك أمرا محوريا في المستقبل، وليس فقط حصص الدعم".

وأوضح الخبراء أن الأطفال الذين يتمتعون بصحة نفسية ويتمتعون بالثقة بالنفس يمكن أن يعوضوا بشكل أفضل القصور التعليمي المحتمل. وأشار الخبراء إلى أن البرامج التي تمول الأطفال من الأسر المحرومة اجتماعيا للمشاركة في الرحلات المدرسية ستكون مفيدة في هذا الأمر.

وبحسب الخبراء، كان لجائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاق منشآت الرعاية النهارية والمدارس آثار بعيدة المدى على التعليم والصحة وجودة الحياة والآفاق المستقبلية للعائلات.

وجاء في الدراسة: "لقد ازدادت المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية ويجب أخذها في الاعتبار على نطاق واسع في القرارات السياسية". ولخص الباحثون في هذه الدراسة نتائج بعض الدراسات التي تم نشرها بالفعل إلى جانب تقديم تحليلاتهم الخاصة وبياناتهم الإحصائية.

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