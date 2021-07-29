أضرار استخدامات المضادات الحيوية.. تسبب الاضطراب النفسي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفرط البعض في استخدام المضادات الحيوية، عند الشعور بأي آلام بسيطة اعتقادا أن ذلك يساعد على العلاج سريعا، ولا يدرك البعض أضرار استخدامات المضادات الحيوية على الصحة، فيمكن أن يسبب ذلك الإصابة بالعديد من الأمراض، أبرزها كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

أضرار استخدامات المضادات الحيوية

هناك بعض الأضرار المرتبطة بالافراط في استخدام المضادات الحيوية منها:

تعطيل الجهاز المناعي في الجسم

يساعد الجهاز المناعي على الشفاء من الكثير من الأمراض، ويمكن أن تؤدى بعض الأدوية إلى إضعاف الجهاز المناعي وتقتل المضادات الحيوية الجراثيم النافعة والضارة على حد سواء.

أمراض الأمعاء الالتهابية

أثبتت العديد من الدراسات أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدى إلى الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي.

السمنة

يمكن أن يسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية الإصابة بالسمنة، تشير الدراسات المتعلقة بالسمنة عند الأطفال أن من تناول منهم المضادات الحيوية بصورة مفرطة يعانون من السمنة، ويمكن أن تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والسكري وأمراض المفاصل.

الاضطراب النفسي

يصل تأثير المضادات الحيوية إلى الدماغ، ووجد أن الأشخاص الذين يعالجون بالمضادات الحيوية معرضون للإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة اعلى من غيرهم.

ظهور سلالات من الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية

من أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، محاولة الجراثيم مقاومة المضادات الحيوية وذلك بتغيير شكلها أو بنيتها بحيث تتخلص من تأثير المضادات الحيوية عليها، ويمكن للاستعمال المفرط للمضادات الحيوية مثل استعمالها في حالات الأمراض الفيروسية، أو إيقاف جرعة العلاج قبل الموعد المحدد أن يسهل للجراثيم الضعيفة المتبقية عملية التحول.

هذا يؤدي لظهور جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية، وتعد الجراثيم المقاومة واحدة من أكبر تحديات الطب الحديث، حيث إنّ أشكالاً جديدة من الجراثيم بدأت بالظهور دون وجود مضادات حيوية مناسبة لها.