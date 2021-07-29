الامارات | «صيف دبي» و«أي ديلز» تتوسعان في الجوائز الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي» و«أي ديلز» تتوسعان في الجوائز الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع «أي ديلز»، منصّة التجارة الإلكترونية الفريدة من نوعها في دبي، خلال الدورة الـ24 من مفاجآت صيف دبي، في تنظيم الكثير من السحوبات على جوائز عدة، كما فعلت خلال الدورة الماضية من مهرجان دبي للتسوّق في يناير الماضي.

وتقدم مفاجآت صيف دبي و«أي ديلز» جوائز كبرى خلال هذا الصيف، بما في ذلك سحوبات «مرسيدس» الكبرى، والجائزة الكبرى البالغة 250 ألف درهم نقداً، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى، التي ستختتم جميعها بسحب حيّ في عدد من مراكز التسوّق في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يسعدنا التعاون مرة أخرى مع (أي ديلز) لمنح السكان والزوّار والمتسوّقين خلال الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، فرصة الفوز بجوائز رائعة. وتشتهر مفاجآت صيف دبي بكونها احتفالية رائدة بقطاع التجزئة على مستوى العالم، حيث تقدم عروضاً ترويجية لا مثيل لها، إضافة إلى سحوبات وهدايا رائعة، مثل سحوبات (مرسيدس) الكبرى. لقد بدأ تعاوننا مع (أي ديلز) في عام 2020، ونأمل أن يستمر هذا التعاون في الازدهار خلال السنوات المقبلة، حيث تقدم الشركة المتخصصة في الحلول الرقمية والتجارة الإلكترونية خبرتها لدعم المجموعة الرائعة من الفعاليات والأنشطة التي تُقام خلال مفاجآت صيف دبي».

وقال المدير التنفيذي لشركة «أي ديلز»، جاد طبيلي: «بعد نجاح الشراكة التي أجرتها (أي ديلز) مع مهرجان دبي للتسوّق لعام 2020، فإننا نتشرف بتوحيد جهودنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مرة أخرى. إن سحوبات (مرسيدس) الكبرى ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي هي أحدث المبادرات وأروعها، التي بدورها تقدم الجوائز للمتسوّقين ضمن السحوبات التي ستتم طوال 10 أسابيع متتالية خلال موسم الصيف، كما أننا في (أي ديلز) نشعر بالفخر، كوننا ضمن هذه المبادرة، ونطمح إلى أن نقوم بمنح العديد من الجوائز بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم عبر منصتنا الإلكترونية. إن منصة (أي ديلز) الرقمية تجعل من هذه المبادرات المذهلة في متناول جميع العملاء من داخل دولة الإمارات وخارجها».

إضافة إلى حملات «أي ديلز» المعتادة عبر الإنترنت، فقد قامت منصة التجارة الإلكترونية ذات الطابع الفريد بإطلاق مجموعة متنوعة من الجوائز المثيرة، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة، وتشمل على فئات الجوائز الحالية التي تقدمها المنصة وهي: النقد والذهب والإلكترونيات والمجوهرات والساعات وجوائز أسلوب الحياة والسيارات. إضافة إلى ذلك، هناك فرصة للفوز بجائزة ضخمة تبلغ 250 ألف درهم نقداً خلال هذا الصيف، وستكون هذه الحملات التابعة لمفاجآت صيف دبي متاحة حصرياً عبر منصة «أي ديلز». علاوة على ذلك، سيتم إجراء السحوبات المباشرة طوال فصل الصيف مرتين في الأسبوع.

250 ألف درهم قيمة الجائزة الكبرى.

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