الامارات | بطل «بيتر كول سول» يسقط في موقع التصوير

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل «بيتر كول سول» يسقط في موقع التصوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر مقربة من الممثل التلفزيوني والسينمائي الأميركي، بوب أودنكيرك، إنه نُقل إلى مستشفى في منطقة لوس أنجلوس، بعدما سقط في موقع تصوير مسلسله الشهير «بيتر كول سول».

وكان موقع «تي.إم.زي» المعني بأخبار المشاهير أول من أورد النبأ، وقال إن أودنكيرك أُصيب أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل في ولاية نيو مكسيكو حيث تدور الأحداث، وإن أفراد الطاقم أحاطوا به على الفور وطلبوا سيارة إسعاف.

وأكد مصدران لـ«رويترز» صحة خبر «تي.إم.زي» عبر البريد الإلكتروني مشترطين عدم ذكر اسميهما.

ونقل الموقع عن مصادر في مجال إنفاذ القانون قولها إنه لم يتضح ما إذا كان أودنكيرك (51 عاماً) غائباً عن الوعي عند نقله للمستشفى. وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي قال الموقع إن الممثل لايزال في المستشفى.

ويجري حالياً تصوير الجزء السادس من مسلسل «بيتر كول سول»، الذي تدور أحداثه في الفترة السابقة لأحداث المسلسل الشهير «بريكينغ باد»، الذي قدم فيه أودنكيرك دور المحامي الداهية سول جودمان الذي يتولى الدفاع عن المجرمين.

وترشح أودنكيرك لنيل جوائز «إيمي» التلفزيونية أربع مرات بفضل أدائه للدور. كما ترشح للفوز بجوائز عن أدواره في أفلام مثل: «نبراسكا» و«ذا بوست» و«ليتل وومن».

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