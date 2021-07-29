الامارات | أدباء مخضرمون يتصدّرون «بوكر» على حساب الروائيين الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن أدباء مخضرمون يتصدّرون «بوكر» على حساب الروائيين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمّت قائمة المرشحين هذه السنة لنيل جائزة بوكر الأدبية البريطانية، التي أعلنها المنظمون، ستة روائيين سبق لهم الفوز بهذه المكافآت العريقة، بينهم أدباء كبار مثل كازوو إيشيغورو، على حساب أقلام جديدة.

وحصل المؤلف البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو (66 عاماً) على خامس ترشيحاته لهذه الجائزة الأدبية، التي أطلقت سنة 1969، ويمكن للمؤلفين من أي جنسية التنافس عليها شرط أن يكتبوا باللغة الإنجليزية.

وهو فاز بالجائزة عام 1989 عن روايته «ذي ريماينز أوف ذي داي» (بقايا النهار)، لكنّه رُشح لنيل هذه المكافأة أيضاً سنة 1986 عن روايته «أن أرتيست فروم ذي فلوتيغ وورلد» (فنان من العالم العائم)، وسنة 2000 عن «ون وي وير أورفنز» (عندما كنا يتامى)، وعام 2005 عن «نيفر لت مي غو» (لا تدعني أذهب أبداً).

وقد رُشح الكاتب الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 2017 هذه المرة عن روايته الثامنة «كلارا والشمس»، التي تقدم «رؤية بريئة بعيدة من الأنانية عن السلوك الغريب للبشر المهووسين والمجروحين بالسلطة والموقع والخوف».

وضمّت القائمة خمسة روائيين آخرين سبق أن رُشحوا سابقاً لهذه الجائزة، وهم: دايمن غالغوت عن روايته «ذي بروميس» (الوعد)، وماري لوسون عن «إيه تاون كالد سولايس» (مدينة اسمها سولايس)، وريتشارد باورز عن «بيوايلدرمنت» (الحيرة) وسونجيف ساهوتا عن «تشاينا روم».

في المحصلة، اختير 13 عملاً من لجنة تحكيم مكونة من خمسة قضاة من بين 158 رواية منشورة في المملكة المتحدة أو ايرلندا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2020 و30 سبتمبر 2021.

ومن بين هذه الأسماء الـ13، ست نساء وكاتبان يُرشحان عن روايتهما الأولى، وهو عدد متدن مقارنة بنسخة العام السابق التي شهدت ترشيح ثمانية كتّاب جدد.

وسيُعلن عن أسماء المرشحين النهائيين الستة في 14 سبتمبر، قبل اختيار الفائز في الثالث من نوفمبر، مع مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه (69 ألف دولار).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news