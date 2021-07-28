تمرينة لفتاة في صالة جيم تثير ذعر الرجال على السوشيال ميديا: «داخلين على أيام سودة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر فتاة تمارس تمارين رياضية مكثفة في إحدى صالات الجيم، ولاقت دعم العديد من النساء، بخلاف الرجال الذين اعتبروا أنه مشهد لا يتناسب مع المرأة ويدل على سيطرتها بدنيًا ما أثار حالة جدل بين عدد كبير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وشارك المطرب الشعبي عمر كمال مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله فتاة «منتقبة» وهي تخضع لمجموعة من التمارين الرياضية التي تحتاج إلى مجهود كبير داخل صالة الجيم وعلق على المقطع قائلًا:«الفيديو ده بيقول حاجات كتيرة، أهمها ان الرجالة داخلة على أيام سوووودة، سترك يارب تدريب على أعلى مستوى».

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كما تفاعل عدد الكبير من المتابعين مع ظهور الفتاة في الجيم بتعليقاتهم ومن ضمنها:«ربنا يستر علي ايامنا الجايه والله »، بينما لاقى الفيديو تعليقات تدعم حق المرأة في ممارسة الرياضة من ضمنها: «لازم كل البنات والستات تعمل زيها ونحاول نعمل كده ماشاء الله عليها»، «الحمدلله بروح الچيم اكل السندوتاش وارجع تاني متخافش مني يا جوزي» «علي فكرة هي حقها تمارس الرياضة براحتها أظنها محتشمه علي قدر ما قدرت».

يأتي تداول الفيديو بالتزامن مع حديث رواد مواقع التواصل عن الخلافات الزوجية والأسرية التي تصدرت اهتمامهم خلال الأيام الماضية، فتداولوا الفيديوهات التي ظهرت خلالها المرأة وهي تتفوق على الرجل بدنيًا كان آخرها فيديو لاعتداء سيدة بالضرب على رجل في الشارع، وزعم البعض أن الفيديو جديد، وأنه امتداد لظاهرة العنف الأسري التي ظهرت مؤخرًا.

ومن هذا المنطلق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو قصير، ظهر زوجان يتناولان وجبة في أحد محلات «الكشري»، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ سكبت الزوجة الطبق على رأس زوجها أمام الجميع، ثم تركته وهمت بالرحيل، ليقوم الزوج بعدها بفترة قصيرة وقد نفض عن نفسه الطعام وخرج من المحل.