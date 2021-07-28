انفصلت عن زوجها بسبب عشقها للفن.. سميرة عبد العزيز: قلت نخرج بالمعروف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، تفاصيل بدايتها في عالم الفن وتفضيل التمثيل على الزواج، فذكرت أنها كانت ترغب في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية لكن والدها رفض وقال لها «متأسف، الفن ده هواية»، ولكن عندما التحقت بكلية التجارة جامعة الإسكندرية التحقت بفرقة التمثيل داخل الجامعة، ودخلت في إحدى المسابقات، ومن حسن حظها أن مسرحيتها كانت الأولى على الثلاث جامعات وقتها.

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة، على شاشة «سي بي سي»، أنها تسلمت كأس المسابقة من جمال عبد الناصر، «أبويا كان وقتها هيتجنن وكان عاوز ييجي يحضر معايا بس هما رفضوا وقالوا ممنوع، وصلني لحد باب الاستاد وفضل واقف على باب الاستاد عشان يحاول يدخل، معرفش».

وأردفت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن والدها بعد عودته للبيت قال لها طالما الفن مُقدر من جمال عبد الناصر فليس له مانع في أن تصبح ممثلة، لكن بشرط أن تنتهي من الدراسة الجامعية، «كنت لسة في سنة ثالثة، خلصت البكالوريوس وعينوني مدرسة مواد تجارية، وفي جامعة الإسكندرية عملت فرقة فنون، وعملنا مسرحية من إخراج حسن عبد السلام، وجاب لنا كرم مطاوع عشان يشوفنا وأعجب بعملي جدا».

وتابعت: «بعد ما عملنا المسرحية كنت أنا البطلة لاقيت كرم مطاوع بيقولي تعالي أية اللي مقعدك هنا؟، قولتله أروح فين؟، قالي تعالي مصر، قالي عندي مسرحية لعبد الرحمن الشرقاوي على المسرح القومي بطلتها هي أنت، قولتله أجي، نسيت بقى إني متعينة والبيت ومتجوزة وعندي بنت، قلتلهم في البيت أنا همثل في مصر، ده معجبش جوزي واختلفنا ، قلتله زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وده قبل جوازي محفوظ عبد الرحمن».