بعد القبض عليها.. تعرف على مصير طفلي فتاة «كائن الهوهوز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارتها فتاة تدعى «ياسمين عبد الرازق» عُرفت على منصة الفيديوهات تيك توك بـ«كائن الهوهوز»، وذلك بعد بثها مجموعة من الفيديوهات المنافية للآداب العامة، بمساعدة شاب، من أجل تحقيق أرباح مالية.

تحريات التحقيقات

وكشفت التحقيقات العديد من المفاجآت في قضية «كائن الهوهوز»، إذ تبين أن الشاب الذي يساعدها في تصوير الفيديوهات ليس زوجها، أو حتى طليقها، إنما تجمعها به علاقة لنشر فيديوهات منافية للآداب العامة، بقصد الحصول على مشاهدات عالية، وتحقيق أرباح مالية من تلك المقاطع المصورة على الإنترنت، وفيما يلي أبرز المعلومات عن «كائن الهوهوز»، التي عرفت إعلاميا بهذا اللقب.

مطلقة وأسرتها تبرأت منها

ومن ناحيته، نشر المحامي أشرف فرحات، مُقدم البلاغ، معلومات عن المتهمة منها أن المتهمة تدعى ياسمين عبد الرازق الفولي، وهي من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية، ومطلقة منذ قرابة 40 يوما ولديها طفلين، وطلّقها زوجها بسبب سوء سلوكها، كما تبرأت منها أسرتها لذات السبب.

مصير طفلي فتاة «كائن الهوهوز»

على الرغم من القبض على المتهمة الشهيرة بـ«كائن الهوهوز»، إلا أنه يبقى الحديث عن طفليها، ومصيرهما، ومن يتكفل برعايتهما؟

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحاته لـ«هن»، أنه وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن الحضانة تأتي أولوياتها للسيدات أولاً، أي أنه عقب ضبط الأم، يتم تسليم أطفالها لجدتهما من والدتهما.

وتابع أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنه في حال إتمام الطفلين السن القانوني، سيتم تسليمهما إلى والدهما.

معلومات عن الفتاة الملقبة بـ«كائن الهوهوز»

- تدعى ياسمين عبد الرازق الفولي.

- تلقب ياسمين نفسها بـ«كائن الهوهوز».

- من سكان منطقة العجمي بالإسكندرية.

- اشتهرت خلال فيديوهاتها بجرأتها الشديدة، وإيحاءاتها الجنسية الصريحة والواضحة، والتلفظ بكلمات وعبارات بذيئة.

- مطلقة لقرابة أكثر من شهر، ولديها طفلين.

- اتجهت بعد ذلك لعمل فيديوهات على منصة تيك توك مخلة.

- شاركها في تصوير تلك الفيديوهات شاب تجمعها به علاقة لعمل مقاطع مصورة.