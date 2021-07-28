سميرة عبد العزيز: زوجي محفوظ عبد الرحمن رفض مشاركتي في فيلم «ناصر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن كواليس رفض زوجها محفوظ عبد الرحمن، مشاركتها في فيلم «ناصر»، فذكرت أن الفن مهم جدًا في حياتها حتى اليوم، كونها تُحب مخاطبة الناس «بحب أقول للناس حاجات كويسة، أنا بحب ده ومقدرش استغنى عنه»، موضحة أنها بعد انفصالها عن زوجها الأول بسبب الفن، ذهبت بابنتها إلى القاهرة وسكنت عند شقيقتها نادية التي كانت تدرس موسيقى.

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية سهير جودة والإعلامية مفيدة شيحة، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أنها عملت في المسرح القومي «لا خفت ولا همني، أنا شخصيتي كانت قوية قلت لازم اشتغل وأعيش ولو حتى لوحدي مفيش مشكلة، أنا برج الجوزاء»، موضحة أنها عملت مسرحية وطنية «وطني عكة» تحدثت فيها عن القضية الفلسطينية.

وأوضحت الفنانة، أن تلك المسرحية نالت إعجاب الكثيرين، كما أن رئيس تحرير مجلة «حواء» وقتها كتب في مانشيت المجلة «فاطمة رشدي الجديدة اسمها سميرة عبد العزيز»، وبعدها أصبحت تقدم على الأعمال الفنية، «لو فيه مسلسل اروح لو فيه فيلم أروح، لو فيه جامعة وعاملة مسرحية وطلبتني أروح، ده قبل ما اتجوز محفوظ عبد الرحمن».

وأردفت أنه بعد زواجها من محفوظ عبد الرحمن، وأثناء كتابته فيلم «ناصر» عرضت عليه المشاركة في الفيلم ولكنه رفض، وقال لها «ملكيش فيه دور، قلتله لأ، أنا بحب عبد الناصر وعاوزه أي دور فيه، بس جوزي كان بيحترم شغله بنسبة 100%، قلتله طب اكتب لي أي دور، لكنه رفض».