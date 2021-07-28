أظهرت رشاقتها.. كارولين عزمي في إطلالة أنيقة بزفاف هاجر أحمد «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صور جديدة من إطلالتها، التي تألقت بها ليلة أمس، خلال حضورها حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، على رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

إطلالة كارولين عزمي

وأطلت «كارولين» بفستان أزرق «كات» لامع، أظهر رشاقتها، وتسريحة شعر انسيابية، وماكياج بسيط تناسب مع ملامحها.

كارولين عزمي في صورة جديدة مع خطيبها: أفضل صديق

منذ أيام، نشرت الفنانة كارولين عزمي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة جديدة لها مع خطيبها بيشوي ويليم.

وظهرت «كارولين» مع خطيبها وهي تعانقه معلقة على الصورة باللغة الإنجليزية قائلة: «مع أفضل صديق».

زواج هاجر أحمد

واحتفلت ليلة أمس، الفنانة هاجر أحمد بزفافها، على رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها والفنانين، وبدأ الحفل برقصة تجمع بين العروسين على أنغام أغنية «نشيد العاشقين».

وظهرت الفنانة هاجر أحمد في حفل الزفاف، بفستان أبيض منفوش بإطلالة بسيطة مع طرحة طويلة، من تصميم زهير مراد، كما جاءت تسريحة الشعر والمكياج بسيط للغاية.

عقد قران هاجر أحمد

كانت الفنانة الشابة هاجر أحمد، احتفلت بعقد قرانها قبل قرابة أسبوعين، وخطفت الأنظار بإطلالتها البسيطة، إذ تألقتها بارتدائها جامبسوت بلون الأوف وايت، وجاء الجزء الأعلى منها من الجوبير الشفاف، مرتدية جاكيت طويل بنفس اللون، بتوقيع «Poucy ElShahawy»، مع تسريحة شعر منسدلة غير متكلفة، بتوقيع مصمم شعر المشاهير أحمد منير، مع مكياج ترابي لامع بتوقيع خبيرة تجميل سالي رشيد.

وأثار عقد قران الفنانة الشابة، وقتها، جدلًا كبيرا بسبب التشابه الكبير بينه وبين الفنان تامر حُسني، وفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل، وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور عقد القران، معلقين: «شبه تامر حسني»، و«فيه شبه كبير من تامر حسني».