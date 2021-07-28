الامارات | مصر..قتلت أطفالها الثلاثة بعصير مانغو مسموم بالاتفاق مع عشيقها

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..قتلت أطفالها الثلاثة بعصير مانغو مسموم بالاتفاق مع عشيقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تحريات المباحث المصرية تفاصيل واقعة جريمة مروعة، أثارت موجة واسعة من الغضب، حيث قامت إمرأة بتسميم زوجها وأطفالها الثلاثة، بعصير المانجو.

وأوضحت التحريات أن «الأم قدمت جرعة سم مركزة لزوجها وأطفالها، فمات الأطفال في الحال، بينما نجا الزوج بأعجوبة بعد نقله إلى مستشفى قنا المركزي، لافتة إلى أن»الأم والعشيق أعدا خطة الجريمة قبل تنفيذها بـ3 أيام«، في قرية البيجا بفرشوط.

قالت تحريات المباحث التي نقلتها صحيفة»الوطن«إن»السيدة قاتلة أطفالها، كانت تربطها علاقة غير شرعية بعشيقها، اذي وضعت معه خطة للتخلص من جميع أفراد أسرتها، بزعم أن العصير كان منتهي الصلاحية«، وسرعان ماكشفت التحريات كذب تلك الرواية».

وأفادت التحريات بأن «الأم تسلمت 4 علب عصير مانجو، أحضرها عشيقها إليها بعد أن وضع جرعة سم مركزة فيها، وأخذتها ولم تتردد في قتل أطفالها»، موضحة أنها «قدمت لهم العصير وتركتهم يصرخون أمامها حتى مات الأطفال، وحضر جيرانها على استغاثة الأب ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه».

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