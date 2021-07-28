إطلالات اليوم: ياسمين صبري جذابة.. ورانيا يوسف أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان متعدد الألوان، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- آيتن عامر:

ارتدت الفنانة آيتن عامر توب كت باللون الكحلي والأبيض مع هوت شورت باللون الكحلي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- أصالة:

ظهرت الفنانة أصالة بفستان باللون البيبي بلو، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وكوليه.

- هنا الزاهد:

تألقت الفنانة هنا الزاهد ببلوزة باللون الكافيه والاسود، مع هوت شورت باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا يوسف:

كما ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان باللونين الأبيض والأحمر، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.