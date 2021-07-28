"أنيقة وناعمة".. هكذا ظهرت ياسمين صبري في أحدث صور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور جديدة تشارك بها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت بفستان طويل متعدد الألوان ، ويتميز بأنه مزود بأكمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وكلاتش باللون البرتقالي،

وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وارتدت إكسسورات مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم، وحلق، إضافة إلى نظارة شمسية، وقبعة باللون الأبيض.

وتحرص ياسمين دائما على تنوع إطلالتها ما بين الكاجوال والسواريه.