"بتلعب رياضة؟".. ما مقدار العضلات التي يمكنك اكتسابها في شهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقال أنه كلما زاد وزنك، زادت عضلاتك، لكن من الضروري القيام بذلك بشكل محدود، الحصول على اللياقة أو بناء العضلات هي عملية تستغرق وقتًا لا يمكن تحقيقها في يوم أو أسبوع، إذا كنت ترفع الوزن بانتظام، فلا تزال غير قادر على رؤية أي تغيرات في جسمك تعني أنك تجهد عضلاتك.

ويبقى السؤال.. ما مقدار العضلات التي يمكنك اكتسابها في شهر؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

ما مقدار العضلات التي يمكنك بناءها في شهر؟

تمامًا مثل فقدان الوزن، يعد بناء العضلات أيضًا عملية بطيئة، يمكنك فقط اكتساب قدر معين من العضلات في شهر واحد، ولا يوجد طريق مختصر لتسريع العملية، قد يؤدي ضخ الحديد بقوة شديدة أو أكثر من اللازم دون الراحة المناسبة أو وقت التعافي إلى إيقاف تقدمك.

بغض النظر عن عدد التمارين التي تقوم بها أو الوزن الثقيل الذي ترفعه، فإنك في النهاية ستحقق أقصى قدر من المكاسب، تعتمد كمية العضلات التي سيكتسبها الشخص في شهر على عدة عوامل وتختلف من شخص لآخر، يلعب عمرك ونظامك الغذائي وصحتك ومستوى لياقتك دورًا حاسمًا، إن اتباع البرنامج التدريبي بجد قد يساعد النساء على اكتساب في المتوسط من 226 إلى 680 جرامًا من العضلات في الشهر، وبالنسبة للرجال من 500 جرام إلى 1 كيلو.

لماذا يتضاعف حجم الرجال بشكل أسرع؟

سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو تضخيمه، فإن الرجال هم الأفضل في كلتا الحالتين، تساعد الهرمونات وكتلة العضلات على زيادة حجمها بشكل أسرع.

يميل الرجال إلى امتلاك كتلة عضلية أكبر من النساء ويستخدمون المزيد من الطاقة مقارنة بالأنسجة الدهنية، هذا يعني أن الرجال يحرقون سعرات حرارية أكثر مقارنة بالنساء ويحققون أهداف اللياقة البدنية بشكل أسرع، علاوة على ذلك، لديهم المزيد من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة)، مما يساعد في بناء العضلات.

يتباطأ اكتساب العضلات بمرور الوقت

يحدد مستوى لياقتك أيضًا مقدار وسرعة اكتساب كتلة العضلات، في البداية، يميل الناس إلى اكتساب المزيد من كتلة العضلات لأنهم جدد في عملية اكتساب العضلات، مع وصولك إلى المرحلة المتقدمة وزيادة قوتك، تتباطأ عملية إضافة البوصات إلى العضلة ذات الرأسين، يشار إلى هذه العملية باسم تضخم.

لماذا لا يجب إرهاق نفسك

يوصى بتجاوز الحد المسموح عند محاولة تحقيق هدف اللياقة الخاص بك، ولكن هذا قد لا يكون مفيدًا في حالة تمارين القوة، سيؤدي التدريب المفرط إلى إجهاد عضلاتك وهذا يبطئ عملية بناء العضلات، في الواقع، لا تُبنى العضلات عندما تقوم بضخ الحديد، بل يتم بناؤها بالفعل عندما تكون مستريحًا بعد جلسة التمرين، لذلك، تحتاج إلى الإبطاء وإعطاء وقت كافٍ لعضلاتك للراحة وإصلاح التمزق والإصابات، إلى جانب ذلك، قد يؤدي الإفراط في التدريب أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور وآلام المفاصل والتعب.

الطريقة الصحيحة لزيادة الوزن

إذا كنت تنوي زيادة الوزن، فقم أولاً بتخطيط نظامك الغذائي وجلسة التمرين، مع مراعاة هدفك ومستوى لياقتك، لا تمارس الرياضة لأكثر من 4-5 أيام في الأسبوع، استرح للأيام المتبقية أو قم بنشاط خفيف للسماح لعضلاتك بإصلاح نفسها، أضف تمارين جديدة وقم بزيادة عدد التكرارات والمجموعات من وقت لآخر لمواصلة التقدم.