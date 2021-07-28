برنامج سكر بنات: خلطات تطويل وصبغ الرموش في المنزل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:49 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً من مطبخك لتطويل الرموش مع كيفية صبغها في المنزل بطريقة آمنة ، فتابعي الخطوات وطبقيها فوراً لتحصلي على النتيجة المطلوبة بأسرع وقت.
خلطة تطويل الرموش:
أنت بحاجة إلى :
- القليل من جل الألوافيرا و كبسولات عدد 2 من الفيتامينE .
- اخلطي المزيج جيداً وطبقيه بواسطة فرشاة على رموشك قبل النوم أو خلال النهار.
طريقة صبغ الرموش:
- أنت بحاجة إلى صبغة رموش طبيّة يمكنك الحصول عليها من عند العطّار.
- اخلطي القليل من بودرة الصبغة مع القليل من الماء.
- اخلطيهما جيداً وطبقي الصبغة بواسطة فرشاة على رموشك مدة 15 دقيقة وبعدها اغسلي رموشك جيداً وتجنبي دخول الصبغة إلى العين.
ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.
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