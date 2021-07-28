برنامج سكر بنات: خلطات تطويل وصبغ الرموش في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:49 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً من مطبخك لتطويل الرموش مع كيفية صبغها في المنزل بطريقة آمنة ، فتابعي الخطوات وطبقيها فوراً لتحصلي على النتيجة المطلوبة بأسرع وقت.

خلطة تطويل الرموش:

خلطة تطويل الرموش

أنت بحاجة إلى :

القليل من جل الألوافيرا و كبسولات عدد 2 من الفيتامينE .

اخلطي المزيج جيداً وطبقيه بواسطة فرشاة على رموشك قبل النوم أو خلال النهار.

طريقة صبغ الرموش:

طريقة صبغ الرموش

أنت بحاجة إلى صبغة رموش طبيّة يمكنك الحصول عليها من عند العطّار.

اخلطي القليل من بودرة الصبغة مع القليل من الماء.

اخلطيهما جيداً وطبقي الصبغة بواسطة فرشاة على رموشك مدة 15 دقيقة وبعدها اغسلي رموشك جيداً وتجنبي دخول الصبغة إلى العين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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