كيف بدت الفاشينيستا بالملابس الرياضية ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:49 مساءً - تحرص كثير من الفاشينيستا العربيات على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهن وأجسامهن وتختلف موديلات الملابس الرياضية حسب ذوق كل منهن، وفي السطور التالية رصدنا لكِ كيف نسقت الفاشينيستا ملابسهن الرياضية مع الحقائب والأحذية الرياضية الأنيقة ومن أبرزهن لانا الساحلي وديما الأسدي.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" موديلات ملابس رياضية من وحي الفاشينيستا العربيات؛ لكي تستوحي منهن الموديل الإنسب والأقرب لكِ .

لانا الساحلي بإطلالة رياضية باللون الأبيض

لانا الساحلي بإطلالة رياضية باللون الأبيض- الصورة من حسابها على انستغرام

تهتم الفاشينيستا العربية لانا الساحلي بصحتها لكي تحافظ على رشاقتها ووزنها المثالي، وقد لفتتنا إطلالة لها حيث اعتمدت لانا تيشرت من القطن بدون أكمام، وهو من القطع الأساسية التي يجب أن تعتمدها النساء للملابس الرياضية، وجاء من عند الخصر بأسلوب عريض ونسقت معه سروالاً ضيقاً رياضياً باللون الأبيض وبخطوط رفيعة من الجانب باللون الأحمر ومن المنتصف باللون الأبيض .

واختارت لانا الساحلي مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً باللون الأسود ونظارة شمسية أنيقة ذات عدسات القطة باللون الأسود .

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ديما الأسدي بإطلالة رياضية باللون الأحمر

ديما الأسدي بإطلالة رياضية باللون الأحمر- الصورة من حسابها على انستغرام

تعتبر الرياضة من أولويات الفاشينيستا ديما الأسدي؛ حيث ظهرت بأحدث إطلالة لها، تيشرت بحمالات عريضة من القطن باللون الأحمر ومزيّن بحروف باللون الأبيض مما جعل مظهره أكثر أناقة وعصرية ونسقت ديما مع هذا التيشرت، سروالاً قصيراً من القطن باللون الأبيض وجاء السروال بجيوب واسعة .

وارتدت ديما الأسدي مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً طويلاً من علامة لويس فيتون Louis Vuitton باللون الأزرق الباستيل وأربطة طويلة باللون الأبيض ولكي تكتمل إطلالتها نسقت حقيبة كتف من نفس علامة الحذاء بدرجات اللون الأزرق الباستيل والرمادي وجاء حزام الحقيبة باللون الأحمر المنقوش عليه Louis Vuitton بشكل بارز مع سلسلة طويلة منسدلة مطلية بالذهب الأصفر.

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تمارا القباني بإطلالة رياضية باللون الرمادي

تمارا القباني بإطلالة رياضية باللون الرمادي- الصورة من حسابها على انستغرام

نشرت الفاشينيستا تمارا القباني إطلالة رياضية لها حيث اعتمدت سروالاً رياضياً ذا أرجل واسعة من القطن باللون الرمادي وبرباط باللون الأبيض وزيّن السروال على إحدى الساقين باسم الماركة باللون الأزرق وبجيوب أمامية كبيرة، ونسقت معه تيشرت من القطن باللون الأبيض .

وارتدت تمارا القباني مع هذه الإطلالة الرياضية حذاء بدرجات اللون الأزرق الفاتح والأبيض مع رباط طويل باللون الأزرق ونظارة شمسية بإطار الأستيان باللون الأبيض ذات عدسات القطة باللون الأسود مع أذرع باللون الأبيض .

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شهد الجميلي بإطلالة رياضية باللون الأزرق الفاتح

شهد الجميلي بإطلالة رياضية باللون الازرق - الصورة من حسابها على انستغرام

لفتتنا إطلالة عصرية وجذابة للفاشينيستا شهد الجميلي؛ حيث اختارت جاكيتاً راقياً مُصمماً بأسلوب مضلّع باللون الأزرق الفاتح ذا أكمام طويلة وسروالاً من نفس لون وتصميم الجاكيت بأرجل طويلة وواسعة، ونسقت معهما تيشرت مضلّعاً بدون أكمام باللون الأبيض ومنقوشاً عليه كلمة Honey باللون الأحمر وارتدت شهد الجميلي مع هذه الإطلالة ساعة يد كبيرة من الجلد باللون الأبيض .

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