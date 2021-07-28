مؤشره سكري منخفض.. فوائد مذهلة لتناول العنب خلال فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمتلئ فصل الصيف بالفواكه اللذيذة، وأبرزها البطيخ، والعنب والمانجو، والرمان، والتفاح الموز، والكريز، والتين وغيرها من الفواكه المنعشة، التي لها العديد من الفوائد الغذائية، وأبرز تلك الفواكه هو العنب، الذي يقدم فوائده الصحية والغذائية، الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، مؤكدا على أن للعنب مؤشر سكري منخفض ما يعني، كونه مفيد ولا يحتوي على الكثير من السكر، لذا فهو آمن للدايت، ومرضى السكر ولكن بمكميات محدودة، وفيما يلي فوائد العنب.

فوائد العنب في فصل الصيف

قدم الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، عددا من الوفائد للعنب، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب حلمي: «سحر الحياة في العنب لأن فيه هذه المادة، ريسفيراترول، أحد مركبات الفينولات القوية جدا، والتي تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة».

وأكمل حديثه عن فوائد تناول العنب: «تلك المادة تخفض معدل الكوليسترول الضار وتخفض ضغط الدم المرتفع وتحافظ على صحة القلب والشرايين، تقاوم أعراض الشيخوخة المبكرة، تقاوم السرطانات، تعزز حساسية الأنسولين وتحسن عملية التمثيل الغذائي والحرق».

وأكمل عن فوائد العنب: «تحافظ على صحة الجلد والأعصاب، تحمي من مضاعفات السكر والاعتلال العصبي السكري، توجد بشكل طبيعي قشور الثمار التالية (العنب الأحمر، التوت الأحمر) كما أنها توجد أيضا في الشوكولاتة الداكنة».

وختم حلمي: «العنب من الحاجات اللي مؤشرها السكري منخفض، لذلك فهو آمن».

وفي سياق آخر، أوضح دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد، خلال حديثه لـ«هن»، إن تناول عصير العنب بكثرة يعرض الجسم للجلطات، حيث إن هناك عددا من الحالات التي يجب أن تتخذ حذرها عند تناول ذلك العنصر الغذائي بكثرة، وبشكل خاص الأشخاص الذين يتناولون أدوية تعمل على منع تجلط الدم، هؤلاء يجب عليهم الانتباه من نسبة «فيتامين ك» البموجودة بكثرة في العنب.