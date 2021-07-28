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رانيا يوسف تنشر صور زيارتها لإسبانيا.. ومتابعون: «الملكة وصلت»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنانة رانيا يوسف

شاركت الفنانة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت في أحد المطاعم خلال زيارتها لدولة إسبانيا، وعلقت على الصور: «ابدأ صباحك بابتسامة».

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وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة، أبرزها: «قمر»، «رحلة سعيدة ان شاء الله»، «الملكة وصلت».

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آخر ظهور للفنانة رانيا يوسف

كان آخر ظهور للفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بعد نشر مجموعة من الصور الجديدة لها، التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة.

فستان رانيا يوسف

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية فستان صيفي طويل باللون الأسود والورود الصفراء، ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن أحد ساقيها، مع ارتدائها قبعة سوداء.

رانيا يوسف في رحلة بحرية

تحرص الفنانة رانيا يوسف بشكل دائم على نشر صورها الجديدة، كان من ضمنهم أثناء رحلة بحرية لها وتفاعل معها متابعوها.

وفي هذه الرحلة البحرية، ظهرت الفنانة رانيا يوسف وهى مرتدية كاش مايوه داخل يخت، وعلقت على الصور قائلة: «ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحة من غيبة وفرار من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرء من سقطات اللسان ورحمات من القيل والقال».

وتفاعل معها المتابعون، وجاءت من ضمن التعليقات، «رجعتي 25 سنة لورا، قمراية، كيم كارداشيان مأثرة فيكي، حورية البحر، الله على الحاجات الحلوة دي، بترجعي تزعلي من كلام الناس».

رسالة غامضة من الفنانة رانيا يوسف لمتابعيها

في أعقاب يونيو الماضي، نشرت الفنانة رانيا يوسف رسالة غامضة، عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وقالت خلالها: «ارتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك، واعلمي أن عورات العقول والضمائر أشد قبحًا من عورات الأجساد، تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظرًا لقلوبنا التي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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