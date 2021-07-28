زوجة تقتل زوجها وأولادها.. أهم وقائع عنف الزوجات في أسبوع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تكررت وقائع العنف ضد الأزواج، خاصة الفترة الأخيرة، التي راح ضحيتها شاب في قرية طنط الجزيرة، بعدما طعنته زوجته بالسكين في العيد بسبب المصروفات، رغم أن الأمر بدأ كمشادة كلامية بينهما.

لم تكن هذه الواقعة الوحيدة لاعتداء الزوجات على أزواجهن، ويستعرض «هُن»، أبرز وقائع العنف في أسبوع.

فيديو لسيدة تضرب زوجها بطبق كشري

انتشر مقطع فيديو لسيدة تجلس برفقة زوجها في أحد مطاعم الكشري، وأثناء التحدث معه خلال تناولها للطعام، قامت بضربه بطبق الكشري التي تقوم بتناوله، عقب خروجها من المطعم لحق بها الزوج، الأمر الذي تم تداوله على نطاق واسع على السوشيال ميديا.

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السر في العشيق.. أم تتخلص من أولادها الثلاثة وزوجها

خطة شيطانية قامت بها الأم في قرية «كوم البيجا» التابعة لمركز فرشوط في قنا، بعد وضع خطها مع عشيقها للتخلص من الزوج والأطفال.

دخلت الأم في علاقة غير شرعية مع سائق، إذا أحضر المادة السامة ووضعها في 4 عبوات عصير، وأعطاها للمتهمة التي قامت بتقديمها للمجني عليهم، زوجها وأطفالها الثلاثة لتتسارع عليهم أعراض التسمم الغذائي، وفارق الأطفال الحياة بينما بدأ الزوج في التعافي بعد انقاذه.

وتضاربت أقوال الأم بعد القبض عليها، فتارة تذكر أن أطفالها وزوجها تناولوا عصير فاسد، ومرة أخرى تذكر أنهم تناولوا بطيخ مكشوف وفي قول ثالث انهم تناولوا مبيد حشري.

زوجة تطعن زوجها بـ «سكين» بسبب مصروفات العيد

من وقائع العنف الأخرى ضد الأزواج، زوجة تطعن زوجها بالسكين بعدما دخلت في حالة دفاع عن النفس، بسبب خلاف نشب بينها وبين زوجها أودى بحياة الأخير رغم استجابته لمطالبها في شراء التكييف.

كانت أخطرت النيابة العامة بوفاة المجنى عليه، فانتقلت لمناظرة جثمان القتيل ومعاينة الحادث، وتبين بعثرة بعض محتوياته وكسر باب الحمام ووجود بعض آثار للدماء.