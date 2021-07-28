بدأت بخناقة..سميرة عبد العزيز تكشف كواليس أول لقاء مع زوجها محفوظ عبد الرحمن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، تفاصيل أول لقاء بزوجها الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، فذكرت أن زواجها به استمر 34 عامًا حتى رحيله، وبدأت معرفتها به عندما كانت تعمل في المسرح القومي، وكانت هناك فرقة من الكويت تريد عرض مسرحية «حفلة على الخازوق» في المسرح القومي، «أنا كنت في اللجنة الفنية، بعتوني أتفرج على المسرحية في مسرح سيد درويش في الهرم عشان أقول هل تليق بعرضها في المسرح القومي أم لا وكانت هذه المسرحية من تأليف محفوظ عبد الرحمن».

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة «سي بي سي»، أنها أعجبت بشدة بالمسرحية، وعندما سألتهم عن المؤلف ذكروا لها أنه في الكويت، «قولت ما شاء الله هو كويتي، قالولي لا مصري، حفظت الاسم وروحت قولت في القومي أن المسرحية جميلة جدًا وممكن تتعرض، وبقيت أحضرها كل يوم اتفرج عليها، وحفظت الاسم لكن مشوفتوش»، موضحة أن المخرج التي تعمل معه في التليفزيون عرض عليها أحد الأدوار.

وأوضحت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن الدور كان في مسلسل «عنتره»، مشيدة بالمسلسل: «اشتغلت الدور وكان جميل أوي، مسلسل من أحلى ما يمكن، بعد سنة تانية جه مسلسل محمد الفاتح لاقيت دور صغير، قولت للمخرج بعد ما اعمل عنتره تدوني دور صغير كده، أنا جاي اعتذر، قالي والله يا استاذه سميرة إحنا عاوزينك، والمؤلف هنا موجود ونقدر نقولة كبر الدور، روحتله جري».

وأردفت أنها فوجئت بأن كاتب المسلسل محفوظ عبد الرحمن، «قولتله حضرتك محفوظ عبد الرحمن اللي كاتب مسرحية (حفلة على الخازوق) قالي أيوة أنا، اتخانقت معاه وقولتله إزاي تديها للكويت ومتدهاش لمصر، بتجروا وراء الفلوس؟ لكن رد عليا بمنتهى الهدوء وقالي مش تعرفي الأول ليه إديتها للكويت ومتدهاش لمصر، الرقابة في مصر رفضتها، قولتله بس مسرحية حلوة جدًا، قاللي شكرا وهجبلك نص منها، ومن هنا بدأت العلاقة معه».