هنادي مهنا تحتفل بعيد زواجها الأول: «دايما في سعادة وفرح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هنادي مهنا خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو قصيرًا لها برفقة زوجها أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الأول عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعقب نشرها للفيديو بحث الكثير من الجمهور عنها لمشاهدة الاحتفال، حتى أصبحت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل».

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل احتفال هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح بعيد زواجهما الأول، وفق ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كالتالي:

تفاصيل احتفال هنادي مهنا بعيد زواجها

نشرت الفنانة هنادي مهنا فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء احتفالها بعيد زواجها الأول من الفنان أحمد خالد صالح، إذ ظهر الثنائي في الفيديو أثناء إطفائهما للشمع الذي تم وضعه على التورتة، وظهر أحمد خالد صالح محتضنًا هنادي مهنا في الفيديو، كما كان هناك الكثير من بلالين الهيليوم الموجودة حولهما.

ردود أفعال الفنانات على احتفال هنادي مهنا بعيد زواجها

وبعد نشر هنادي مهنا لفيديو احتفالها بعيد زواجها، حرصت الفنانات على تهنئتها بتلك المناسبة السعيدة، وكان من أول هؤلاء الفنانة سوسن بدر، إذ علقت على فيديو احتفالها بعيد زواجها قائلة «كل سنة وأنتي طيبة وإن شاء الله دايما في سعادة وفرح»، كما علقت عبير صبري قائلة «كل سنة وأنتي طيبة يا أحلي نودي في الدنيا».

واستكمل عدد من الفنانات الأخريات تهنئة هنادي مهنا بعيد زواجها الأول وكان من بينهم الفنانة مي سليم، التي علقت على فيديو احتفالهما قائلة «عيد سعيد».