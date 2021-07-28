كل المكونات في البيت.. طبيب يقدم وصفة مزيل عرق طبيعي: صديق للجلد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

قدم الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، وصفة طبيعية موجودة في كل بيت مصري، لعمل مزيل عرق طبيعي، لا يسبب مشكلات صحية، أو السرطان، أو أي مضاعفات أخرى، خاصة في أيام الحر الشديد، ومع لعب الرياضة، أو الخروج في الشمس الحارقة خلال صباح فصل الصيف، حيث يفضل وضع مزيلات العرق، وموانع الرائحة، وفيما يلي مزيل عرق طبيعي، يمكن عمله في البيت بأقل التكاليف.

وصفة عمل مزيل عرق طبيعي في البيت

وقال حلمي، خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية: «لما بتستخدم مواد كيماوية كل يوم بتموت البكتيريا النافعة الموجودة في الجلد، وبالتالي، بتضر جسمك، وده مش صح، بتغذي البكتيريا الضارة، والريحة بتروح بس بترجع تاني»، متابعا: «عشان كده في مكونات كويسة وطبيعية جدا في البيت ممكن نستخدمها، ونرجعلها تاني، وتبقى زي مزيلات العرق وأحسن منها كمان».

وعن مكونات مزيل العرق، أوضح حلمي: «بيكربونات الصوديوم، والشبة اللي هي معقم للفطر الأسود، الاتنين بيعقموا، وخل التفاح، اللي هو ساحر في التنظيف والغسيل، كما أنه مفيد للأنيميا، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه، خل التفاح يحسن جدا كفائة الجهاز الهضمي، فلو بياخد علاج هيتحسن جدا جدا».

ويجرى عمل الوصفة عن طريق: «خلط بيكربونات الصوديوم أو بيكينج بودر، والشبة، وخل التفاح، وزيت عطري مثل زيت اللافندر، أو زيت بذرة الشاي، أو زيت الليمون، ووضع المكونات في بخاخة واستخدامها بديلا عن السبراي أو مزيلات العرق المعروفة كل يومين أو ثلاثة أيام، والتي تحتوي على الألمونيوم الضار جدا للجلد، ومزيل العرق هذا الطبيعي يحافظ على البكتيريا الصديقة للجلد».