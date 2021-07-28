من هي هاجر أحمد؟.. ملكة جمال الكوكب وتزوجت من رجل أعمال شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة هاجر أحمد، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب احتفالها بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى في حي التجمع الخامس، حيث تسائل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هي هاجر أحمد؟

من هي هاجر أحمد؟

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة هاجر أحمد.

- من مواليد الـ28 من فبراير عام 1994، أي تبلغ من العمر 27 عاما.

- درست في بداية حياتها علم النفس، ولم تكن تدرس التمثيل.

- اتجهت لدراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، نظرا لحبها الكبير في التمثيل.

- خلال دراستها قدمت العديد من المسرحيات.

- جاء أول أدوارها مبكرا وهي في الـ20 فقط من عمرها، في مسلسل تليفزيوني.

- حصلت على لقب ملكة جمال الكوكب للسياحة والبيئة «ميس إيكو إيجيبت».

- تعد هاجر أحمد واحدة ضمن أجمل 10 وجوه في العالم بحسب حديث صحفي لها.

- بدأت أولى بطولاتها مع الفنان محمد إمام في مسلسل هوجان.

- شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال بطولتها لمسلسل «أحسن أب» مع الفنان علي ربيع.

احتفال هاجر أحمد بعيد ميلادها

في مارس الماضي، احتفلت الفنانة هاجر أحمد بميلادها الـ27، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، صورة من خلال حفل عيد ميلادها، ظهرت خلالها بفستان طويل من اللون النحاسي، وذو فتحة من الظهر، واعتمدت خلالها على تسريحة الشعر المموج.

اشتعال النيران في تورتة عيد ميلاد هاجر أحمد

خلال احتفالها بعيد ميلادها، تم تداول مقطع فيديو من احتفالية الفنانة، من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت خلاله الفنانة الشابة بجوار التورتة التي اشتعلت بها النيران بشكل مفاجىء، مما أخافها وظلت تردد: «ده فال وحش»، بينما حاول أصدقاؤها تهدئتها مؤكدين أن هذا الأمر يحدث أحيانًا.