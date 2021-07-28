رسالة خاصة من فنانة أردنية لياسمين ودلال عبد العزيز: مستنينكوا تاني.. قومولنا بالسلامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات الوداع في حياة دلال عبدالعزيز.. بدأت من شقيقتها وصولا لـ سمير غانم «حب العمر»

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دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، من كبار نجمات الوسط الفني على مستوى الوطن العربي، تحظيان بحب ومكانة كبيرة بين الجماهير، ارتبطنا بهما وبأعمالهما على مدار مسيرتهما الفنية، حتى شعر الجمهور، بأنه واحدا من ذويهما، يفرح لفرحهما ويُصاب بالحزن والآلم إذ حلت بهما فاجعة، أو تعرضتا لوعكة صحية، وهو ما حدث بالفعل قبل 3 أشهر، إذ كانت البداية مع الفنانة دلال عبد العزيز، التي ينتظرها مستقبل شديد الحزن لفراق شريك حياتها النجم سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا في 20 مايو الماضي، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 84 عامًا.

ظلت دلال عبد العزيز تشارك رفيق حياتها حتى في المرض، حيث دخلا المستشفى متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وحتى الآن لا تعلم الزوجة الوفية، بوفاة رفيق عمرها، ويخفي عنها المحيطين بها، الخبر خوفًا من تأثيره على حالتها الصحية، إذ لا تزال تعاني من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، التي أدت لتليف الرئتين، ولا تستطع التنفس دون أكسجين، حتى الآن.

ولم يتمكن الجمهور، من الاستفاقة من فاجعة وفاة سمير غانم، ومرض دلال عبد العزيز، حتى دخلت على الساحة الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعرضت لوعكة صحية قبل أيام، ودخلت على إثرها العناية المركزة، نتيجة خطأ طبي أدى إلى حدوث تسمم بالدم، أثناء إزالة تكيسات على المبايض عن طريق الليزر، إذ أحدث الطبيب المعالج ثقبًا في معدتها عن طريق الخطأ، ما جعلها تدخل في غيبوبة.

الأردنية أريج دبابنة تدعم لدلال وياسمين عبد العزيز

رسائل دعم ودعوات تلقتها الفنانتين دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، من داخل مصر وخارجها، إذ وجهت الفنانة الأردنية أريج دبابنة، رسالة دعم لهما خلال مقطع فيديو، اختصت به «الوطن»، تحدث خلاله عنهما، ودعت لهما بالشفاء العاجل، والعودة مجددًا لجمهورهم الحبيب.

وقالت الفنانة الأردنية أريج دبانبة، خلال مقطع الفيديو، التي صورته من داخل منزلها بالأردن، موجهةً حديثه للفنانتين دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز: «من أرض النشامى والسلام، من الأردن، بنوجه تحية كبيرة ودعاء متواصل للفنانتين الرائعتين دلال عبد العزيز والفراشة ياسمين عبد العزيز، بنحكيلكن إحنا بنستناكم، لنسمع صوتكن ونشوف صورتكن، وننعش قلوبنا وروحنا بإبداعتكن الجميلة، قومولنا بالسلامة».