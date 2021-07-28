إليك ما يجب معرفته عن "قلب" الشفاه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:49 مساءً - هذا دليلك الكامل لأهم إجراءات التجميل التي ستمنحك شفاه طبيعية أكثر امتلاءً والتخلص من مظهر الشفاه العابسة أو اللثة الظاهرة.

غالباً ما يكون شكل الشفاه العابسة هو السبب في أن عمليات تحسين الشفاه التجميلية مطلوبة دائماً. في حين أن هناك العديد من الطرق المختلفة لتحقيق شفاه أحلامك، إلا أن إحدى الطرق على وجه الخصوص تلقت ضجة كبيرة في عالم التجميل: وهي قلب الشفاه.

قلب الشفاه هو إجراء تجميلي يستخدم للحصول على تحسين طبيعي المظهر للشفاه. يتم تحقيق النتائج الدقيقة ولكن باستخدام البوتكس، على عكس حشو الشفاه (على الرغم من أنه يمكنك أيضاً استخدام الفيلر جنباً إلى جنب ).

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ما هو إجراء قلب الشفاه؟

سبب إجراء قلب الشفاه

قلب الشفاه مصطلح شائع لعملية حقن البوتكس حول الشفاه والفم للحصول على "شفاه مسترخية وممتلئة". فإن الحقن تستهدف عضلة الفم الدائرية حول فمك، لأن العضلات عادة ما تضغط على الشفاه. يمكن أن يساعد الإجراء أيضاً في التخلص من الابتسامة "اللثوية" إذا كان لديك شد عضلي أقوى. فعندما ترتخي العضلة المحيطة بالفم، يرتاح جزء أكبر من الشفة للخارج ويظهر بشكل أوضح وأجمل. غالباً ما نطلق على هذا زيادة زائفة من حيث أن الشفاه تبدو أكثر امتلاءً ونعومة .

البوتكس حول شفتيك للاسترخاء و "قلب" شفتيك

البوتكس حول شفتيك للاسترخاء و "قلب" شفتيك

يمكن حقن كميات صغيرة من البوتولينوم حول الشفتين والفم لإرخاء شد العضلات والسماح لبعض تجعيد الشفاه بالاسترخاء للخارج والظهور. هذا يعطي مظهراً أكثر امتلاءً ونعومة بدون مواد مالئة ويمكن أيضاً أن ينعم الخطوط الدقيقة حول الفم من التجعد القوي ويمكن أن يحسن هذا الإجراء الوجه بشكل عام دون أي حشو. عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على العلاج، يوصى بتلقي الحقن بانتظام كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

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