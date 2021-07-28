كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:49 مساءً - تلجأ بعض النساء ذوات الشعر الكيرلي إلى استخدام أدوات تمليس الشعر الحرارية؛ بغية تمليس شعرهن. بيد، هذه الأدوات قد تضّر بالشعر وتسلبه حيويته وصحته مع مرور الوقت. لكن! ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق الآمنة والفعالة في فرد الشعر ولعلّ أهمها هو تطبيق ماسكات طبيعية لفرد الشعر الكيرلي، التي يقدّمها لك"الخليج 365.نت" بين يديك.



ماسكات طبيعية لفرد الشعر الكيرلي

ماسكات طبيعية لفرد الشعر

حان الوقت للاستغناء عن أدوات تصفيف الشعر لفرد شعرك، وذلك بتطبيق إحدى الماسكات الطبيعية التي اخترناها لك:



ماسك صبار الألوفيرا لفرد الشعر الكيرلي

يُساعد ماسك الألوفيرا في فرد الشعر الكيرلي

يُعدّ الألوفيرا من أفضل المواد الطبيعية الفعّالة في علاج فروة الرأس وأطراف الشعر، ويُساعد في جعل الشعر ناعماً ومفروداً.



المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من جل صبار الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُمزج جل الصبار (الألوفيرا) مع العسل وزيت الزيتون جيداً. يوضع المزيج على الشعر الرطب. يُترك المزيج على الشعر لمدّة 30 دقيقة. يغسل الشعر بالماء والشامبو.

تابعي المزيد: تنعيم الشعر الجاف بأفضل الوصفات الطبيعية



ماسك حليب جوز الهند لفرد الشعر الكيرلي

يُفيد حليب جوز الهند في فرد الشعر الكيرلي؛ لاحتوائه على فيتامين E

يُعد حليب جوز الهند عنصراً طبيعياً فعالاً في ترطيب الشعر بعمق، وزيادة نعومته، ولمعانه، لغناه بالدهون، والألياف الطبيعية، والعناصر الغذائية كفيتامين E.

المكوّنات:

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشاء الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

خلط حليب جوز الهند مع زيت الزيتون في طبق. ثم، مزج نشا الذرة وعصير الليمون في طبق آخر، حتّى يتكون مزيجاً ناعماً. إضافة معجون النشا والليمون على خليط حليب جوز الهند والزيت. رفع الخليط على نار متوسطة حتّى يتكاثف، ويصبح غليظ القوام. توزيع الماسك على فروة الرأس والشعر باستخدام فرشاة الصبغة أو باليد. تغطية الشعر بغطاء استحمام أو غلاف بلاستيكي. تسليط هواء المجفف الكهربائي الساخن على الشعر، حتّى يصبح الشعر دافئاً، أو تسخين منشفة رطبة في الميكروويف ووضعها على الشعر. غسل الشعر بشامبو معتدل وماء ساخن. توزيع كريم مرطب على الشعر.

ملاحظة: ينصح ذوات الشعر المصبوغ بعدم استخدام عصير الليمون؛ إذ يؤدي إلى تفتيح لون الشعر.



ماسك البيض والحليب والموز لفرد الشعر الكيرلي

هذا الماسك فعّال في فرد الشعر الكيرلي ومنحه الحيوية

تعمل هذه المكوّنات على ترطيب الشعر، وتغذيته، وإعطائه اللمعان والنعومة.

المكوّنات:

بياض بيضتان.

أربع ملاعق من الحليب الجاف كامل الدسم.

موزة ناضجة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج جميع المكوّنات معاً حتى الحصول على كريم ناعم. غسل الشعر بالماء الدافئ، وتجفيفه باستخدام منشفة ناعمة. تقسيم الشعر إلى خصل صغيرة، وتوزيع الخليط على كل خصلة. تغطية الشعر بقبعة الاستحمام، وترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة. غسل الشعر بالماء البارد والبسلم. تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

تابعي المزيد: خلطة لتنعيم الشعر بعيداً عن أدوات التمليس



ماسك البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر الكيرلي

يحتوي زيت الزيتون على خصائص فعالة في فرد الشعر الكيرلي

يُساعد زيت الزيتون على الحفاظ على رطوبة الشعر، بينما يجعل البيض الشعر أكثر قوةً، ولمعاناً، وعند مزج هذين المكوّنين وتطبيقهما على الشعر فإنّه يُنعّمه بشكلٍ طبيعي.

المكوّنات:

بيضتان.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

خفق البيض، ثمّ إضافة زيت الزيتون، ومزجهما معاً. وضع المزيج على الشعر، ثمّ تمشيطه باستخدام مشط ذي أسنان واسعة. تغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، وتركه مدّة 30-45 دقيقة، ثمّ غسله بشامبو معتدل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد: بروتين طبيعي بمكونات بسيطة لفرد الشعر المجعد