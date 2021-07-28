فساتين مريحة للسفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:49 مساءً - يدور الصيف حول الرحلات والسفر والذهاب إلى الوجهات الشاطئية واستكشاف مناطق جديدة، لذلك لا بدّ من اختيار فساتين للسفر مريحة؛ تمنح السيدة مظهراً أنيقاً دون عناء، والأهم من ذلك أنها لن تجعلها تشعرها بحرارة الطقس مثلما يحدث عند ارتداء ملابس ضيّقة.

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كلوي Chloe

قضاء وقت ممتع



اختيار ملابس مريحة أثناء السفر من الأمور التي تشغل الفتيات والسيدات عند تحضير شنطة السفر، حيث من الصعب أحياناً التوفيق عند اختيار ملابس مريحة أثناء السفر من حيث الخامة والذوق والألوان، ومن المهم أنه من أهم العوامل عند اختيار الملابس ليست الألوان والأسلوب فقط، بل الأهم من ذلك اختيار ملابس مريحة؛ للمساعدة على قضاء وقت ممتع أثناء رحلة السفر، ولا تسبّب للسيدة أياً من العوائق التي تعكّر عليها صفو الاستمتاع بالرحلة.

كرومانتيكا Cromantica





من أهم النقاط التي عليها مراعاتها عند اختيار الملابس أثناء السفر، هي أن تكون فضفاضة ومريحة؛ حتى لا تسبب لها الضيق أثناء وقت الرحلة، سواء كان السفر بالطائرة أو بالسيارة، حيث إنها بالتأكيد قد ترغب بالنوم قليلاً، وإن كانت ملابسها ضيقة لن تساعدها على الشعور بالراحة، بل ستضيف لها شعوراً بالضيق.

بوس Boss



الملابس القطنية هي من أفضل الاختيارات أثناء رحلة السفر، حيث إنها تكون ناعمة على البشرة ولا تسبب لها أي نوع من أنواع الاحتكاك أو الحساسية بالجلد، خاصة إذا كانت رحلة السفر سوف تستغرق وقتاً طويلاً.

تعتبر الفساتين من أنسب الملابس المريحة أثناء السفر، حيث إنها تتمثل في قطعة ملابس واحدة، وخامتها تكون ناعمة على البشرة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من التصاميم الزاهية والملوّنة والمناسبة لمود ومناخ السفر.

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الكساندرا مورا Alexandra Moura





إذا كانت السيدة تصمم على ارتداء الإكسسوارات، فعليها الحرص على اختيار إكسسوارات بسيطة لا تسبّب لها أي احتكاك ببشرتها، أو قد تسبب لها الضيق عند النوم والراحة أثناء السفر.

بلما اوزدير Belma Oezdemir

قائمة الفساتين الصيفية



إذا كانت السيدة تفكر في الأمر، فلا يوجد شيء أسهل من ذلك، فقط عليها أن تقرر ارتداء فستان وتضيف إليه زوجاً من الأحذية الرياضية المريحة أو الصنادل؛ للحصول على إطلالة كاملة.

برز خلال هذا الصيف فستان الكتان الغجري الرائع، ليس فقط لكون الكتان رائجاً فقط هذا الصيف، بل أيضاً يأتي هذا الفستان بأربعة ألوان مختلفة، تجعل الأزرار من السهل جداً ارتداؤها وخلعها، وسيبقى قماش الكتان في الواقع بارداً في حرارة الصيف.

لِمَ لا تختارين الفستان من اللون الأبيض الفاتح مع فتحة رقبة على شكل V وتفصيل ملفوف من الأمام؟! خاصة أن تأثير الالتفاف هو سبب إضافته بشكل خاص إلى قائمة الفساتين الصيفية السهلة والمناسبة للسفر، وهناك خيار آخر وهو الفستان الفضفاض مع فتحة رقبة منخفضة على شكل V وحمّالات رفيعة، مما يجعله فستاناً صيفياً مثالياً للسفر في الحرارة، هذا هو نوع الفستان الذي يمكن للسيدة ارتداؤه أيضاً في المساء، ما عليها سوى تبديل حذائها الرياضي للكعب، وإضافة بعض الإكسسوارات للحصول على إطلالة أنيقة بامتياز.

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أكنافاس Aknavas







أما الفستان المطبوع، فقد تمّ إضافته إلى لائحة الفساتين المريحة للسفر، خاصة إذا كان طويلاً متدفقاً بفتحة رقبة على شكل V مع زينة من الدانتيل وطباعة صيفية جميلة، دون أن ننسى القميص الفستان الأكثر جنوناً هذا الموسم للسفر، خاصة إذا كان ميدي باللون الأخضر الزيتوني مع تفاصيل مطوية، هذا هو نوع الفستان الذي يناسب جميع أنواع الجسم، خاصة أنه يأتي مع تفاصيل حزام لإبراز خصر السيدة.

أغنيس Agnes





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