للرجل .. اختر النجم الأكثر أناقة بالبدلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:49 مساءً - تُعد البدلات الرسمية أو الكاجوال من الإطلالات الأساسية في خزانة كل رجل، فلا غنى عنها في المناسبات والسهرات المسائية أو الاجتماعات الرسمية، ويتميز النجوم العرب بحرصهم الدائم على الظهور بإطلالات جذابة ومميزة خلال المهرجانات السينمائية أو الحفلات الموسيقية، ومن أبرز هؤلاء النجوم ظافر العابدين وباسل الخياط.

وفي هذا الألبوم جمعت لك "الخليج 365.نت" موديلات بدل مختلفة من وحي النجوم لتستوحي إطلالتك الرسمية من خلالهم.

أحمد خالد صالح ببدلة راقية باللون الأسود

أحمد خالد صالح -الصورة من حسابه على إنستغرام

نشر النجم أحمد خالد صالح إطلالة له عبر حسابه على إنستغرام في أحد المهرجانات السينمائية حيث اعتمد بليزر من المخمل الأسود اللامع بياقة عريضة مصممة من الساتان باللون الأسود، ونسق معه Vest من الكاروه باللون الأبيض والأسود وقميصاً باللون الأبيض وجاءت أساور القميص مزينة بحروف A.K.S بأسلوب جذاب مع ربطة عنق بابيون باللون الأسود، واختار أحمد خالد مع هذا البليزر الأنيق، سروالاً من القماش باللون الرمادي وساعة يد أنيقة باللون الأسود.

أحمد فهمي ببدلة أنيقة باللون البيج

أحمد فهمي ببدلة باللون البيج -الصورة من حسابه على انستغرام

إذا كنت تبحث عن بدلة رسمية أنيقة لتناسب إطلالتك للمناسبات الرسمية النهارية يُمكنك الاستعانة بهذه البدلة من النجم أحمد فهمي، حيث نسق Vest باللون البيج المصمم من القماش وأزرار صغيرة باللون الأوف وايت مع جيوب كبيرة وجيب صغير أمامي ونسق معه قميصاً باللون الأبيض وسروالاً بكسرات أمامية باللون البيج المصمم من القماش، واختار أحمد فهمي مع هذه البدلة الأنيقة نظارة شمسية دائرية باللون الأسود.

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ظافر العابدين ببدلة جذابة باللون الرمادي الداكن

ظافر العابدين ببدلة باللون الرمادي الداكن- الصورة من حسابه على انستغرام

لإطلالة أكثر أناقة وعصرية يُمكنك أن تختار هذه البدلة من وحي النجم ظافر العابدين؛ حيث اعتمد بدلة جذابة باللون الرمادي الداكن من بليزر بأكمام طويلة ذات أزرار صغيرة وياقة عريضة مع جيب أمامي ونسق معه قميصاً باللون الأبيض، إضافة إلى ربطة عنق باللون الرمادي وسروال بنفس لون البليزر، واختار ظافر العابدين مع هذه الإطلالة الجذابة ساعة يد بمينا بارزة مطلية بالمعدن.

باسل الخياط ببدلة كلاسيكية باللون الأسود

باسل الخياط ببدلة باللون الأسود -الصورة من حسابه على انستغرام

يعتبر النجم باسل الخياط من أكثر النجوم المتألقين دائماً بالبدل الكلاسيكية؛ حيث لفتتنا إطلالة له عبر حسابه على إنستغرام اختار فيها بليزر باللون الأسود بياقة عريضة وقميصاً باللون الكُحلي ذا أزرار صغيرة باللون الأبيض، ونسق معهما سروالاً واسعاً بكسرات أمامية باللون الأسود.

واعتمد باسل الخياط مع هذه البدلة الكلاسيكية حذاء جذاباً باللون الأسود اللامع.

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