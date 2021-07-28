كل ما تريد معرفته عن «كائن الهوهوز»: إسكندرانية وتجني أموال بعرض جسدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجآت كشفتها التحقيقات، في قضية «كائن الهوهوز»، المتهمة فيها فتاة ببث فيديوهات منافية للآداب عبر منصة «تيك توك»، بمساعدة شخص آخر، إذ تبين أنه ليس زوجها، أو حتى طليقها، إنما تجمعها به علاقة لنشر فيديوهات منافية للآداب العامة، بقصد الحصول على مشاهدات عالية، وتحقيق أرباح مالية من تلك المقاطع المصورة على الإنترنت، وفيما يلي أبرز المعلومات عن «كائن الهوهوز»، التي عرفت إعلاميا بهذا اللقب.

من هي كائن الهوهوز؟

- اسمها كاملا هو ياسمين عبد الرازق الفولي.

- تلقب ياسمين نفسها بـ«كائن الهوهوز».

- من سكان منطقة العجمي بالإسكندرية.

- كائن الهوهوز مطلقة منذ ما يزيد عن شهر، ولديها طفلين من طليقها.

- طلقت ياسمين من زوجها بسبب سوء سلوكها.

- تركت ياسمين عبد الرازرق أولادها لطليقها، وتركت منزلها.

- اتجهت بعد ذلك لعمل فيديوهات على منصة تيك توك مخلة.

- شاركها في تصوير تلك الفيديوهات شاب تجمعها به علاقة لعمل مقاطع مصورة.

- توجه المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالقبض على كائن الهوهوز، وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

- اتهمت كائن الهوهوز بالتحريض على الفسق والدعارة.

- جاء في البلاغ أن الثنائي يتعرضان لمعتقدات دينية بطريقة سخرية، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.

- بثت ياسمين مقاطع فيديو تسخر من أهل الصعيد على منصة تيك توك.

-قالت كائن الهوهوز بعد القبض عليها خلال تحقيقات النيابة، إنها لم تكن تقصد من تلك الفيديوهات سوى الحصول على الربح المادي، نافية الاتهامات الموجهة إليها بالتحريض على الفسق والفجور.

- أغلقت ياسمين حساباتها على تيك توك بمجرد تقديم بلاغ ضدها، وتركت مسكنها.

يذكر أن المحامي أشرف فرحات، تقدم صباح السبت الماضي، ببلاغ إلى النائب العام رقم 85101 ضد فتاة تلقب نفسها بـ«كائن الهوهوز»، بسبب بث فيديوهات بصحبة شخص، ويصدر منهما ألفاظا جنسية تخدش الحياء العام، وتحرض على الفسق وممارسة الدعارة يعاقب عليها مواد قانون العقوبات.